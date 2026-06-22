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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 63 bin doların üzerinde üç hafta kapanış yaparak dip oluşumu sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 2026’da gördüğü 59 bin dolar dibinin ardından 63 bin doların üzerinde üç hafta kapanış yaptı.
  • 📉 Vadeli piyasalarda açık pozisyon 1 Haziran’daki 25,96 milyar dolardan 21 Haziran’da 20,89 milyar dolara indi.
  • 💸 Spot ETF çıkışları, önceki dönemdeki 5,5 milyar dolardan son iki haftada 540 milyon dolara gerilerken $BTC çevresindeki satış baskısı zayıfladı.
  • 🧭 Onchain veriler, 12,42 milyon BTC’lik uzun vadeli yatırımcı arzıyla coinlerin daha güçlü ellere geçtiğini gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, 59 bin dolar civarındaki 2026 dibini gördükten sonra üst üste üç hafta boyunca 63 bin doların üzerinde haftalık kapanış yaparak teknik görünümünü korudu. Piyasadaki son veriler, satış baskısının zayıfladığına ve fiyatın önemli bir destek bölgesinde tutunmaya çalıştığına işaret etti.

İçindekiler
1 Haftalık grafikte önceki dip bölgelerine benzer görünüm
2 Türev piyasasında kaldıraç azalırken ETF çıkışları yavaşladı
3 Onchain veriler arzın daha güçlü ellere geçtiğini gösteriyor

Haftalık grafikte önceki dip bölgelerine benzer görünüm

Haftalık fiyat hareketi, Bitcoin’in 2023’ten bu yana birkaç kez sergilediği dip oluşturma yapısına benzetiliyor. Buna göre varlık, yerel dip seviyesini oluşturduktan sonra çoğu zaman haftalar boyunca dar bir aralıkta işlem gördü ve ardından daha kalıcı bir yükseliş eğilimine geçti. Bu görünümün istisnalarından biri, Kasım 2025 döneminde fiyatın 88 bin doların üzerinde yaklaşık 10 hafta yatay seyrettikten sonra 60 bin dolar bandına gerilemesi olmuştu.

Mevcut tabloda dikkat çeken başlıklardan biri de haftalık RSI göstergesindeki pozitif uyumsuzluk oldu. Fiyat daha düşük dip seviyelere yaklaşırken göstergenin daha güçlü bir yapı sergilemesi, geçmişte trend dönüşlerinin erken işaretlerinden biri olarak izlenmişti. Son üç haftalık kapanışın 63 bin doların üzerinde kalması da Bitcoin’in 59 bin dolardaki son dip seviyesine yeniden yönelmek yerine destek alanında denge aradığı şeklinde yorumlandı.

Bitcoin’in 63 bin doların üzerinde üst üste üç haftalık kapanış yapması, fiyatın son dip seviyesinin hemen üzerinde taban oluşturmaya çalıştığını gösteriyor.

Türev piyasasında kaldıraç azalırken ETF çıkışları yavaşladı

Türev piyasasındaki yoğunluk son üç haftada belirgin biçimde geriledi. Haziran başında 0,1% seviyesinde bulunan fonlama oranı 0,02% düzeyine indi. Bu değişim, piyasadaki agresif uzun pozisyon iştahının zayıfladığını gösterdi. Fonlama oranı, vadeli işlem piyasasında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için kullanılan bir gösterge olarak biliniyor.

Mini sözlük: Fonlama oranı, vadeli işlem sözleşmelerinde fiyatın spot piyasaya yakın kalması için uzun ve kısa pozisyon sahipleri arasında yapılan periyodik ödemeyi ifade eder. Açık pozisyon ise henüz kapatılmamış toplam vadeli işlem sözleşmesi miktarını gösterir.

Kripto analisti Woominkyuu’nun aktardığı verilere göre borsalardaki toplam Bitcoin açık pozisyon büyüklüğü 1 Haziran’da 25,96 milyar dolarla zirve yaptıktan sonra 21 Haziran’da 20,89 milyar dolara geriledi. 19,5%’lik bu düşüş, aynı dönemde Bitcoin fiyatındaki 11,4%’lük kaybın üzerinde gerçekleşti.

GöstergeÖnceSon durum
Bitcoin açık pozisyon25,96 milyar dolar20,89 milyar dolar
Fonlama oranı0,1%0,02%
Spot Bitcoin ETF çıkışı5,5 milyar dolar540 milyon dolar

Fiyat ile açık pozisyonun aynı anda gerilemesi, piyasaya yeni kaldıraçlı işlemler girişinden çok mevcut pozisyonların kapandığını ya da tasfiye edildiğini düşündürüyor. Bu da aşırı kaldıraç birikiminin önemli ölçüde temizlendiğine işaret ediyor. Aynı zamanda mevcut seviyelerde güçlü yeni kısa pozisyon baskısına dair sınırlı kanıt bulunduğu değerlendiriliyor.

1 Haziran’da 25,96 milyar dolar olan toplam açık pozisyonun 21 Haziran’da 20,89 milyar dolara inmesi, piyasadaki fazla kaldıraçlı yapının çözülmeye başladığını gösterdi.

Onchain veriler arzın daha güçlü ellere geçtiğini gösteriyor

Spot Bitcoin ETF tarafında da satış baskısının yavaşladığı görüldü. 15 Mayıs ile 11 Haziran arasında spot ETF’lerden 5,5 milyar dolar çıkış olurken, son iki haftadaki toplam çıkış yaklaşık 540 milyon dolarda kaldı. Bu tablo, satışların hız kestiğine işaret etti.

Onchain tarafta ise daha karışık ancak yapıcı bir görünüm öne çıktı. Bitcoin araştırmacısı Axel Adler Jr., uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşmiş arzının kısa süre önce 12,42 milyon BTC’ye ulaştığını belirtti. Bu seviye, arzın olgunlaşması ve coinlerin daha dirençli yatırımcıların eline geçmesiyle ilişkilendiriliyor. Ayrıca Bitcoin’in satış baskısı metriğinin 1.256 gündür aktif olmaması, mevcut döngüde olası bir dip bölgesine yakın istikrar arayışını destekleyen veriler arasında gösterildi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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