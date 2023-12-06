BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de (BTC) Beklenen Rapor! BTC’de Bu Veriler Kritik!

Özet

  • K33 araştırma raporuna göre, Bitcoin fiyatı tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşma süreci, geçmiş döngülerden daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.
  • Mevcut durumda, Bitcoin'in Kasım 2021'de belirlediği 69.000 dolar seviyesine kıyasla fiyat, 755 gün süren bir düşüşün ardından %36 civarında bulunuyor.
  • Analistler, kurumsal katılımın artması ve finans kurumlarının Bitcoin'e olan ilgisinin şu anki döngüyü diğerlerinden farklı kıldığını belirtiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

En son K33 araştırma raporuna göre, Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması bu döngüde önemli ölçüde daha hızlı olacak. Düşüş şu ana kadar 755 gün sürdü. Mevcut konumda Bitcoin’in Kasım 2021’de belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doların yaklaşık %36’sı civarında.

İçerikler
Bitcoin’e Güncel RaporBTC’de Kritik Veri

Bitcoin’e Güncel Rapor

Bu durum 2013 sonrası toparlanmadan önce harcanan 1.178 gün ve 2017 sonrası 1.092 gün olan K33 ile karşılaştırılıyor. Analist Vetle Lunde ve Başkan Yardımcısı Anders Helseth şunları söyledi:

Geçmiş döngülerin hiçbiri, büyük finans kurumlarının hem alana katılması hem de sesli olarak kefil olmasıyla, kurumsal talebin şimdikiyle karşılaştırılabilecek düzeyde olduğunu görmedi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, daha önce 2021’de vadeli işlemlere dayalı fonları onaylamış olduğundan, ABD’de henüz bir spot Bitcoin ETF’sini onaylamadı. SEC’in BlackRock, Bitwise, VanEck gibi firmaların başvurularını onaylama, reddetme veya erteleme kararı için bir sonraki son tarihler WisdomTree, Invesco, Fidelity ve Valkyrie Ocak ortasında düşüyor. Bloomberg analisti James Seyffart geçtiğimiz günlerde potansiyel spot Bitcoin ETF onayının 5 Ocak ile 10 Ocak arasına düşeceğini ileri sürdü.

BTC’de Kritik Veri

Lunde ve Helseth, Chicago Ticaret Borsası’ndaki kurumsal analistlerden elde edilen verilerin, Bitcoin ve Ethereum için yıllık primlerin %17’nin üzerinde ve açık pozisyonların tüm zamanların en yüksek seviyelerinde olması nedeniyle henüz kar elde etmediklerini gösterdiğini belirtti. Prim, bir varlığın spot fiyatı ile vadeli işlemlerinin fiyatı arasındaki farktır.

Lunde ve Helseth, Bitcoin’in bugüne kadarki %164’lük fiyat artışının perakende katılımındaki artışla yansımadığını söyledi. Web sitesi trafik verileri ve borsa raporları, bireysel talebinin şu anda 2022’nin 3. çeyreğine göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Genellikle bireysel ilgisinin bir göstergesi olarak kullanılan kripto web sitelerinin ziyaretçileri, Coinbase‘in 2021’den beri işlem hacminin düşmeye devam ettiğini vurgulayan üçüncü çeyrek raporuyla uyumlu olarak bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık %50 azaldı.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin (BTC) Cüzdanlarında Hareketlilik! BTC’de Yükseliş Heyecanı!

Vadeli İşlem Piyasasında 100 Milyon Dolarlık Kayıp: Bitcoin Yükselişi Bu Yatırımcıları Üzdü

Bitcoin İçin Çok Merak Edilen Bir Konuydu! Öngörüleri Çıkan Analist “Devam” Dedi!

Spekülatif Alternatif! 3 Analistten Sıcak Bitcoin Tahmini

Merkeziyetsizlik Son Mu Buldu? Bitcoin’de Uçurum Oluştu! Sayıları Yalnızca Binde 4 Ama Her Şeyi Değiştirebilirler!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Güncel Dogecoin Yorumu: DOGE Grafik Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri
Bir Sonraki Yazı Önemli Gelişme: USTC, LUNC, LUNA İçin Büyük Olay Kapıda
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Yeni Altcoin Listelenecek 27 Kasım’da Sinyali Gelmişti
ALTCOIN
Önemli Gelişme: USTC, LUNC, LUNA İçin Büyük Olay Kapıda
ALTCOIN
Güncel Dogecoin Yorumu: DOGE Grafik Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri
DOGECOIN (DOGE)
Chiliz CEO’su 2024 İçin İddialı, CHZ Coin Kaç Dolar Olur?
CHILIZ (CHZ)
Lost your password?