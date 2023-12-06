Bitcoin’de (BTC) Beklenen Rapor! BTC’de Bu Veriler Kritik!

En son K33 araştırma raporuna göre, Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması bu döngüde önemli ölçüde daha hızlı olacak. Düşüş şu ana kadar 755 gün sürdü. Mevcut konumda Bitcoin’in Kasım 2021’de belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doların yaklaşık %36’sı civarında.

Bitcoin’e Güncel Rapor

Bu durum 2013 sonrası toparlanmadan önce harcanan 1.178 gün ve 2017 sonrası 1.092 gün olan K33 ile karşılaştırılıyor. Analist Vetle Lunde ve Başkan Yardımcısı Anders Helseth şunları söyledi:

Geçmiş döngülerin hiçbiri, büyük finans kurumlarının hem alana katılması hem de sesli olarak kefil olmasıyla, kurumsal talebin şimdikiyle karşılaştırılabilecek düzeyde olduğunu görmedi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, daha önce 2021’de vadeli işlemlere dayalı fonları onaylamış olduğundan, ABD’de henüz bir spot Bitcoin ETF’sini onaylamadı. SEC’in BlackRock, Bitwise, VanEck gibi firmaların başvurularını onaylama, reddetme veya erteleme kararı için bir sonraki son tarihler WisdomTree, Invesco, Fidelity ve Valkyrie Ocak ortasında düşüyor. Bloomberg analisti James Seyffart geçtiğimiz günlerde potansiyel spot Bitcoin ETF onayının 5 Ocak ile 10 Ocak arasına düşeceğini ileri sürdü.

BTC’de Kritik Veri

Lunde ve Helseth, Chicago Ticaret Borsası’ndaki kurumsal analistlerden elde edilen verilerin, Bitcoin ve Ethereum için yıllık primlerin %17’nin üzerinde ve açık pozisyonların tüm zamanların en yüksek seviyelerinde olması nedeniyle henüz kar elde etmediklerini gösterdiğini belirtti. Prim, bir varlığın spot fiyatı ile vadeli işlemlerinin fiyatı arasındaki farktır.

Lunde ve Helseth, Bitcoin’in bugüne kadarki %164’lük fiyat artışının perakende katılımındaki artışla yansımadığını söyledi. Web sitesi trafik verileri ve borsa raporları, bireysel talebinin şu anda 2022’nin 3. çeyreğine göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Genellikle bireysel ilgisinin bir göstergesi olarak kullanılan kripto web sitelerinin ziyaretçileri, Coinbase‘in 2021’den beri işlem hacminin düşmeye devam ettiğini vurgulayan üçüncü çeyrek raporuyla uyumlu olarak bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık %50 azaldı.