Gayrimenkul ve Bitcoin tartışması büyüdü! 2026 hedefiyle ilgili hangi soru öne çıktı?

Peter Schiff, Grant Cardone’un gayrimenkul gelirini Bitcoin alımlarıyla birleştiren yatırım modeline karşı çıktı. Schiff, mülk yatırımcıları açısından bu yapının yeni bir sorun çözmediğini savundu. Tartışma, Cardone Capital’in kira gelirinden Bitcoin biriktiren fon modeli etrafında yoğunlaştı.

Schiff’ten doğrudan itiraz

Schiff, X paylaşımında gayrimenkul ile Bitcoin’in bir araya getirilmesinin işlevsel bir fayda üretmediğini belirtti. Ona göre Cardone’un yaklaşımı, mülklerle bağlantılı maliyetlerin Bitcoin rezervleriyle karşılanabileceği varsayımına dayanıyor. Ancak Schiff, bakım ve onarım gibi düzenli giderlerin zaten kira gelirleriyle ödenebildiğini söyledi.

Peter Schiff, gayrimenkul ile Bitcoin’in birleştirilmesinin bir şeyi çözmediğini, çünkü tamir ve bakım gibi devam eden giderlerin zaten kira gelirleriyle karşılanabildiğini savundu ve bu görüşünü kamuoyu önünde tartışmaya açtı.

Schiff’in eleştirisi, özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve benzeri mülk temelli fon yapılarında Bitcoin’in bilanço varlığı olarak tutulmasının gerekli olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ona göre kira üreten bir varlık sınıfına eklenen yüksek oynaklıktaki bir dijital varlık, temel modeli güçlendirmekten çok ek risk yaratabilir.

Cardone Capital’in modeli nasıl işliyor

Tartışmanın merkezinde Cardone Capital’in geliştirdiği Bitcoin destekli gayrimenkul stratejisi bulunuyor. Şirket, çok aileli konut projelerinden elde edilen nakit akışıyla BTC satın alabiliyor. Cardone bu yapıyı, mülk gelirini dijital varlık maruziyetiyle birleştiren bir model olarak tanımlıyor.

Cardone Capital, 87,5 milyon dolarlık 10X Space Coast Bitcoin Fund adlı fonu devreye aldı. Söz konusu fon, aynı yapı içinde hem gayrimenkule hem Bitcoin’e yatırım yapıyor. Modelin, Bitcoin’i doğrudan satın almak veya saklamak istemeyen yatırımcılar için dolaylı bir erişim kanalı sunduğu aktarıldı.

Grant Cardone, ABD’li girişimci ve emlak odaklı yatırımcı olarak biliniyor. Cardone Capital ise gelir üreten gayrimenkullere odaklanan yatırım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Cardone, fon yatırımcılarının önemli bölümünün daha önce kripto varlık sahibi olmadığını, bu nedenle ürünün dijital varlıklara giriş kapısı işlevi gördüğünü belirtti.

Bitcoin alımları ve büyüme hedefleri

Şirketin piyasa zayıflığı sırasında alım yapmayı sürdürdüğü bildirildi. Cardone Capital kısa süre önce yaklaşık 18 milyon dolar karşılığında 282 BTC satın aldı. Bu eklemenin, belirli çok aileli konut varlıklarından elde edilen kira gelirleriyle finanse edildiği ifade edildi.

Ocak ayında yapılan alımla birlikte şirketin Bitcoin varlığının yaklaşık 1.000 BTC’ye ulaştığı, bu işlemin de 10 milyon dolar değerinde olduğu aktarıldı. Şirket bununla da yetinmeyerek hedeflerini yukarı taşıdı.

Cardone Capital, 2026 sonuna kadar 3.000 BTC’ye ulaşmayı amaçlıyor. Daha uzun vadede ise hedefin 10.000 BTC olduğu belirtildi. Bu planların, farklı yatırım araçları üzerinden yapılacak tahsisleri de kapsadığı kaydedildi.

Destekleyenler ve eleştirenler ne söylüyor

Modeli destekleyenler, kira gelirine dayalı düzenli nakit akışının zaman içinde tekrarlayan BTC alımlarına imkan verebileceğini düşünüyor. Bu görüşe göre Bitcoin, uzun vadede potansiyel bir rezerv varlık işlevi de görebilir.

Eleştirenler ise borç, sigorta, bakım, boşluk oranı ve faiz gibi gayrimenkulün temel risklerinin bu yöntemle ortadan kalkmadığını vurguluyor. Onlara göre Bitcoin bu yapıya çözüm değil, daha fazla fiyat oynaklığı ekliyor. Tartışma böylece şirket bilançolarında ne ölçüde Bitcoin tutulması gerektiği sorusuna da uzanmış durumda.