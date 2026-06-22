XRP’de yüzde 68’lik düzeltme sonrası kritik bölge korunuyor! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Piyasa analisti Diana’ya göre XRP, mevcut döngünün en sert geri çekilmelerinden birini büyük ölçüde tamamlamış olabilir. Analizde, bu düzeltmenin fiyatı aşağı çeken bir kırılmadan çok, yeni bir yükseliş denemesi öncesinde zemin hazırlayan bir süreç olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Destek bölgesi öne çıkıyor

XRP, döngü zirvesi olan 3,66 dolardan yaklaşık yüzde 68 gerileyerek 1,14 dolar civarına indi. Buna karşın fiyatın 1,10 ile 1,30 dolar arasındaki destek alanı üzerinde tutunması, birçok işlemcinin yakından izlediği başlıca unsur haline geldi. Bu bölge, piyasada alım birikiminin yoğunlaştığı bir aralık olarak görülüyor.

Geçmiş piyasa döngülerine bakıldığında, bu ölçekteki derin düzeltmelerin çoğu zaman yükseliş evrelerinin son bölümünde ortaya çıktığı, tek başına trendin sona erdiğine işaret etmediği değerlendiriliyor. Bu nedenle son geri çekilmenin, piyasadaki yön değişiminden çok daha geniş bir sıkışma sürecine işaret edebileceği belirtiliyor.

XRP’nin 1,10 ile 1,30 dolar bandı üzerinde kalması, satış baskısının uzun vadeli alıcılar tarafından karşılandığına işaret edebilir; bu da düzeltme sürecinin son bölümüne yaklaşılmış olabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Haftalık grafikte izlenen eşikler

Analistlerin odağında haftalık grafik bulunuyor. XRP’nin bu zaman diliminde 1,10 ile 1,30 dolar bölgesinde tekrar tekrar alıcı bulması, kısa vadeli belirsizlik sırasında daha güçlü yatırımcıların devreye girdiği şeklinde yorumlanıyor. CoinCodex verilerine göre XRP haberin hazırlandığı sırada 1,14 dolardan işlem görüyor.

Bu tabanın korunması halinde bir sonraki önemli sınavın 2,00 ile 2,50 dolar aralığında olduğu ifade ediliyor. Fiyatın bu direnç bölgesini aşması, yükseliş ivmesini destekleyebilir ve piyasadaki ilgiyi yeniden artırabilir. Bunun ardından gözler, daha önce görülen 3,65 dolarlık zirvenin geri alınıp alınamayacağına çevrilebilir.

Yukarı yönlü senaryolarda hangi seviyeler konuşuluyor?

Diana’nın değerlendirmesine göre XRP, önceki tepesinin üzerine çıkarsa yeni bir genişleme evresine girebilir. Böyle bir senaryoda tarihsel direnç seviyelerinin etkisinin zayıflayabileceği ve fiyatın daha serbest bir alanda hareket edebileceği öne sürülüyor.

Bazı projeksiyonlar bir sonraki yukarı hedeflerin 5 ile 6 dolar aralığında şekillenebileceğini gösteriyor. Teknik modellere dayanan daha iddialı hesaplamalarda ise ivmenin hızlanması durumunda 8,17 dolar seviyesi olası uzama hedefi olarak öne çıkıyor.

Daha uzun vadeli ve iyimser tahminlerde 17,15 dolar seviyesi de gündeme geliyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için uygun piyasa koşulları, benimsenmenin artması ve genel kripto ekosistemindeki büyümenin sürmesi gerektiği vurgulanıyor.

Şimdilik piyasanın en yakından izlediği alan 1,10 ile 1,30 dolar destek bölgesi olmaya devam ediyor. XRP bu aralığı koruduğu sürece, son yüzde 68’lik düşüşün kalıcı bir bozulmadan çok kapsamlı bir konsolidasyon evresi olarak yorumlanabileceği belirtiliyor.