Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de yüzde 68’lik düzeltme sonrası kritik bölge korunuyor! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 3,66 dolarlık zirvesinden yüzde 68 geriledikten sonra 1,10 ile 1,30 dolar bandında tutunuyor.
  • 📈 Analistler, 1,14 dolar civarındaki fiyatın bu bölgede alım birikimine işaret edebileceğini düşünüyor.
  • 🎯 Olası yukarı senaryoda $XRP için önce 2,00 ile 2,50 dolar, ardından 3,65 dolar seviyesi izleniyor.
  • 🧭 Tartışmanın arka planında, mevcut döngüdeki sert düzeltmenin yeni bir yükseliş öncesi hazırlık olabileceği görüşü yer alıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Piyasa analisti Diana’ya göre XRP, mevcut döngünün en sert geri çekilmelerinden birini büyük ölçüde tamamlamış olabilir. Analizde, bu düzeltmenin fiyatı aşağı çeken bir kırılmadan çok, yeni bir yükseliş denemesi öncesinde zemin hazırlayan bir süreç olarak değerlendirildiği aktarıldı.

İçindekiler
1 Destek bölgesi öne çıkıyor
2 Haftalık grafikte izlenen eşikler
3 Yukarı yönlü senaryolarda hangi seviyeler konuşuluyor?

Destek bölgesi öne çıkıyor

XRP, döngü zirvesi olan 3,66 dolardan yaklaşık yüzde 68 gerileyerek 1,14 dolar civarına indi. Buna karşın fiyatın 1,10 ile 1,30 dolar arasındaki destek alanı üzerinde tutunması, birçok işlemcinin yakından izlediği başlıca unsur haline geldi. Bu bölge, piyasada alım birikiminin yoğunlaştığı bir aralık olarak görülüyor.

Geçmiş piyasa döngülerine bakıldığında, bu ölçekteki derin düzeltmelerin çoğu zaman yükseliş evrelerinin son bölümünde ortaya çıktığı, tek başına trendin sona erdiğine işaret etmediği değerlendiriliyor. Bu nedenle son geri çekilmenin, piyasadaki yön değişiminden çok daha geniş bir sıkışma sürecine işaret edebileceği belirtiliyor.

XRP’nin 1,10 ile 1,30 dolar bandı üzerinde kalması, satış baskısının uzun vadeli alıcılar tarafından karşılandığına işaret edebilir; bu da düzeltme sürecinin son bölümüne yaklaşılmış olabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Haftalık grafikte izlenen eşikler

Analistlerin odağında haftalık grafik bulunuyor. XRP’nin bu zaman diliminde 1,10 ile 1,30 dolar bölgesinde tekrar tekrar alıcı bulması, kısa vadeli belirsizlik sırasında daha güçlü yatırımcıların devreye girdiği şeklinde yorumlanıyor. CoinCodex verilerine göre XRP haberin hazırlandığı sırada 1,14 dolardan işlem görüyor.

Bu tabanın korunması halinde bir sonraki önemli sınavın 2,00 ile 2,50 dolar aralığında olduğu ifade ediliyor. Fiyatın bu direnç bölgesini aşması, yükseliş ivmesini destekleyebilir ve piyasadaki ilgiyi yeniden artırabilir. Bunun ardından gözler, daha önce görülen 3,65 dolarlık zirvenin geri alınıp alınamayacağına çevrilebilir.

Yukarı yönlü senaryolarda hangi seviyeler konuşuluyor?

Diana’nın değerlendirmesine göre XRP, önceki tepesinin üzerine çıkarsa yeni bir genişleme evresine girebilir. Böyle bir senaryoda tarihsel direnç seviyelerinin etkisinin zayıflayabileceği ve fiyatın daha serbest bir alanda hareket edebileceği öne sürülüyor.

Bazı projeksiyonlar bir sonraki yukarı hedeflerin 5 ile 6 dolar aralığında şekillenebileceğini gösteriyor. Teknik modellere dayanan daha iddialı hesaplamalarda ise ivmenin hızlanması durumunda 8,17 dolar seviyesi olası uzama hedefi olarak öne çıkıyor.

Daha uzun vadeli ve iyimser tahminlerde 17,15 dolar seviyesi de gündeme geliyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için uygun piyasa koşulları, benimsenmenin artması ve genel kripto ekosistemindeki büyümenin sürmesi gerektiği vurgulanıyor.

Şimdilik piyasanın en yakından izlediği alan 1,10 ile 1,30 dolar destek bölgesi olmaya devam ediyor. XRP bu aralığı koruduğu sürece, son yüzde 68’lik düşüşün kalıcı bir bozulmadan çok kapsamlı bir konsolidasyon evresi olarak yorumlanabileceği belirtiliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRPL’de 22 Haziran verileri sıfıra inerken XRP 1,13 dolar yakınında işlem görüyor

XRP borsalardaki arzın 7 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle 1,10 ile 1,30 dolar aralığında kaldı

XRP’de dikkat çeken hedef 17 dolar oldu! Piyasada hangi sinyaller izleniyor?

XRP önceki döngü zirvesi olan 3,66 dolardan %68 gerileyerek 1,13 dolara düştü

XRP Ledger son 90 günde 1,9 milyar dolarla RWA girişlerinde tüm büyük ağları geride bıraktı

XRP’de 1,15 doların üzerinde 3,9 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye riski birikti

XRP Ledger için paylaşılan yol haritasında 2028 kuantum hazırlığı, zincir üstü kredi protokolü ve AMM v2 öne çıktı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Wall Street açılışında 65 bin doları aşarak haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Bir Sonraki Yazı Gayrimenkul ve Bitcoin tartışması büyüdü! 2026 hedefiyle ilgili hangi soru öne çıktı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Gayrimenkul ve Bitcoin tartışması büyüdü! 2026 hedefiyle ilgili hangi soru öne çıktı?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Wall Street açılışında 65 bin doları aşarak haftanın en yüksek seviyesine çıktı
BITCOIN (BTC)
XLM’de kritik teknik eşik gündemde! Temmuz takviminde hangi gelişmeler öne çıkıyor?
Stellar (XLM)
Taiko, köprülerdeki güvenlik ihlalinin ardından kullanıcıların tüm varlıklarını çekmesini istedi
Ethereum (ETH)
MoneyGram Solana ağında doğrulayıcı olarak görev almaya başladı
BLOCKCHAIN
Lost your password?