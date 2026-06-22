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BITCOIN (BTC)

Bitcoin Wall Street açılışında 65 bin doları aşarak haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin Wall Street açılışında 65.555 dolara çıkarak haftanın en yüksek seviyesini gördü.
  • 📈 Analistler, 65 bin ile 67 bin dolar üzerindeki likiditenin alınması halinde $BTC için 70 bin dolar ihtimalinin güçlenebileceğini belirtti.
  • ⚠️ Son 7 günde 2,5 milyar dolarlık tasfiye yaşandı ve oynaklık belirgin biçimde arttı.
  • 🕒 Bazı işlemciler, son 6 haftada pazartesi günlerinin yerel zirve oluşturduğunu hatırlatarak temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, pazartesi günü Wall Street açılışı sırasında 65 bin doların üzerine çıkarak hafta içindeki en yüksek düzeyine ulaştı. TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi Bitstamp borsasında 65.555 dolara kadar yükseldi. Bu seviye, çarşamba gününden bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kayda geçti.

İçindekiler
1 Piyasada yönü likidite kümeleri belirledi
2 70 bin dolar ihtimali ve temkinli uyarılar öne çıktı
3 Tasfiyelerde 7 günde 2,5 milyar dolar görüldü

Piyasada yönü likidite kümeleri belirledi

Fiyat hareketi, ABD hisse senedi piyasalarındaki zayıf açılışa rağmen gerçekleşti. ABD ile İran arasındaki sürece ilişkin belirsizlik sürerken borsalar güne düşüşle başladı. Buna karşılık, ABD’nin İran petrol ticaretine iki aylık alan tanıması sonrasında piyasalardaki hava bir miktar sakinleşti. WTI ham petrolün varil fiyatı da 73 dolar civarına gerileyerek mart başından bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı.

TradingView ve CoinGlass verilerini değerlendiren piyasa katılımcıları, 65 bin doların üzerindeki yoğun tasfiye bölgesinin Wall Street açılışının hemen ardından temizlendiğini, bundan sonraki birkaç saatte fiyatın hangi yöne yerleşeceğinin önem taşıdığını belirtti.

Kripto para piyasasında gün içi işlemlerde asıl odağın, spot fiyatın çevresinde biriken alım satım emirleri olduğu aktarıldı. Analist Daan Crypto Trades, 65 bin dolar üzerindeki kalın tasfiye kümesinin alındığını ve kısa vadede oluşacak yeni yönün yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

CoinGlass, vadeli işlem ve tasfiye verilerini derleyen yaygın bir piyasa takip platformu olarak biliniyor. Tasfiye, kaldıraçlı pozisyonların teminat yetersizliği nedeniyle otomatik olarak kapatılması anlamına geliyor ve kısa sürede sert fiyat hareketlerini hızlandırabiliyor.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı işlemlerde fiyatın ters yönde ilerlemesi sonucu pozisyonun borsa tarafından zorunlu kapatılmasıdır. Likidite kümesi ise belirli fiyat bölgelerinde yoğunlaşan emir ve stop seviyelerini ifade eder.

70 bin dolar ihtimali ve temkinli uyarılar öne çıktı

Piyasayı izleyen CrypNuevo, alıcıların kısa vadeli kırılmayı koruması halinde Bitcoin fiyatının 70 bin dolara doğru yeni bir hamle yapabileceğini değerlendirdi. Buna karşın bazı işlemciler, son haftalardaki fiyat yapısına bakarak daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Tasfiyelerde 7 günde 2,5 milyar dolar görüldü

Likidite ve işlem akışını inceleyen CryptoReviewing hesabı, son tasfiyeleri olağanüstü sert olarak nitelendirdi. Paylaşılan verilere göre Bitcoin piyasasında son yedi gün içinde 2,5 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Aynı değerlendirmede, 65 bin ile 67 bin dolar aralığının üzerinde halen kayda değer likidite bulunduğu ve bunun bir sonraki hedef bölge olabileceği belirtildi.

CryptoReviewing, son yedi günde 2,5 milyar dolarlık tasfiye yaşandığını, 65 bin ile 67 bin dolar bandının üzerinde biriken likiditenin alınmasının fiyatı daha yüksek seviyelere taşıyabileceğini aktardı.

Öte yandan trader Killa, pazartesi günlerinin son dönemde haftalık yerel tepe oluşturma eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Son altı haftada altı pazartesinin de kısa vadeli zirveye işaret ettiğini söyleyen analist, gün içi güçlenmenin sürmesi halinde bunun yeniden test edilmesi gereken bir örüntü olabileceğini kaydetti.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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