XLM’de kritik teknik eşik gündemde! Temmuz takviminde hangi gelişmeler öne çıkıyor?

Stellar fiyatında son günlerde öne çıkan yükseliş, teknik göstergelerle birlikte daha yakından izlenmeye başladı. Günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamaya temas etti. Piyasada şimdi gözler, önümüzdeki günlerde bu iki seviyenin yukarı yönlü kesişip kesişmeyeceğine çevrildi.

Teknik görünümde dikkat çeken eşik

50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerine çıkması, teknik analizde altın kesişim olarak görülüyor. Tersi yöndeki bir hareket ise düşüş sinyali kabul edilen ölüm kesişimine işaret edebilir. Mevcut tabloda 50 günlük ortalamanın yukarı eğilim göstermesi, piyasanın altın kesişim olasılığını daha yakından takip etmesine neden oldu.

Mini sözlük: Altın kesişim, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üstüne çıkmasıdır ve teknik analizde çoğu zaman güçlenen eğilimle ilişkilendirilir. Ölüm kesişimi ise bunun tersidir ve zayıflayan görünüm sinyali olarak izlenir.

Son 30 günde %47,3 yükselen XLM için bu sinyalin oluşması halinde, 2026 yılındaki ilk büyük altın kesişim kayda geçmiş olacak. Bir önceki benzer oluşum Temmuz 2025’te görülmüştü. O dönemde XLM önce 0,52 dolara kadar yükselmiş, ardından altın kesişim gelmişti. Ancak izleyen haftalarda fiyat gerilemişti.

Günlük grafikte 50 ve 200 günlük ortalamaların kesişim noktasına yaklaşması, XLM için teknik görünümün belirleyici başlıklarından biri haline geldi; piyasada şimdi bu sinyalin yükselişi destekleyip desteklemeyeceği izleniyor.

Fiyatta 0,3 dolar seviyesi yeniden gündemde

Mevcut görünüm, geçen yılki yapıyla bazı benzerlikler taşıyor. XLM, mayıs ayının kapanışına doğru 0,297 dolara kadar sert bir çıkış yaptıktan sonra bir miktar geri çekildi. Bu nedenle piyasada, olası altın kesişimin yeni bir ivme yaratıp yaratmayacağı ya da kar satışlarının etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği tartışılıyor.

Analistler açısından bir diğer önemli başlık, fiyatın günlük 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalıp kalamayacağı. Bu seviyelerin korunması, mevcut yükseliş eğiliminin devamı bakımından önemli görülüyor. Böyle bir senaryoda 0,3 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi olasılığı da gündemde kalabilir.

Binance listelemeleri ve temmuz güncellemesi

Öte yandan Binance, spot işlem platformunda Stellar için iki yeni işlem çifti açmaya hazırlanıyor. Borsanın açıklamasına göre XLM/U ve XLM/USD1 paritelerinde işlemler 23 Temmuz saat 08.00 UTC’de başlayacak. Binance, bu adımın kullanıcıların işlem seçeneklerini genişleteceğini belirtti. Aynı pariteler için Spot Algo Orders kapsamında işlem botu hizmetleri de devreye alınacak.

Stellar ağı da temmuz ayında önemli bir teknik güncellemeye hazırlanıyor. Zipper olarak anılan Protocol 27 güncellemesinin, özel hesaplar için kimlik doğrulama yetki devri ile adrese bağlı Soroban adres kimlik bilgileri gibi yenilikler getirmesi bekleniyor. Ana ağ yükseltmesi için oylama tarihi ise 8 Temmuz 2026 olarak planlandı. Bu süreç, test ağındaki yükseltmenin ardından ilerleyecek.

Stellar, sınır ötesi ödeme odaklı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağın yerel varlığı olan XLM, hem işlem ücretlerinde hem de ekosistem içindeki transferlerde kullanılıyor.