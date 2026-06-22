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Ethereum (ETH)

Taiko, köprülerdeki güvenlik ihlalinin ardından kullanıcıların tüm varlıklarını çekmesini istedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Taiko, güvenlik ihlalinin ardından ağdaki tüm köprülerden fonların çekilmesini istedi.
  • 🔎 İlk incelemeye göre kayıp 1,7 milyon doların üzerine çıktı ve açıkta kalan bir anahtar saldırıyla ilişkilendirildi.
  • 💸 Saldırganların sahte kanıtlarla Ethereum tabanlı varlıkların serbest bırakılmasını tetiklemiş olabileceği aktarıldı.
  • 📉 DeFi tarafında yılın ilk beş ayında 840 milyon doları aşan kayıplar içinde bu olay da yerini aldı ve $ETH ekosistemindeki köprü güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum katman 2 ağı Taiko, zincir durum doğrulama mekanizmasının ihlal edildiğini doğrulamasının ardından, ağ üzerindeki tüm köprülerde tutulan varlıkların çekilmesini istedi. Proje ekibi, pazar günü yayımladığı güvenlik duyurusunda Taiko üzerindeki tüm köprülerin dayandığı güvenlik varsayımlarına artık güvenilemeyeceğini açıkladı.

İçindekiler
1 Güvenlik uyarısı ve ilk etkiler
2 Saldırının olası nedeni
3 Daha geniş güvenlik tartışması

Güvenlik uyarısı ve ilk etkiler

Taiko ekibi, Güvenlik Konseyi ve ekosistem ortaklarıyla birlikte olayın etkisini sınırlamak, mümkün olan sistemleri durdurmak ve teknik ile hukuki adımlar atmak için çalıştığını bildirdi. Açıklamada, kullanıcıların Taiko üzerinde devrede bulunan tüm köprülerden fonlarını derhal çekmesi istendi.

Taiko ekibi, ağ üzerindeki tüm köprülerden kullanıcıların fonlarını hemen çekmesini güçlü şekilde tavsiye ettiklerini duyurdu.

Taiko, işlemleri daha verimli biçimde yürütmek için sıfır bilgi rollup teknolojisini kullanan ve Ethereum ile uyumluluk sağlayan bir katman 2 ağı olarak biliniyor. Daniel Wang tarafından kurucu ortaklığı yapılan ağ, Mayıs 2024’te ana ağını devreye almıştı.

Saldırının olası nedeni

Taiko, ihlalin kesin nedenini ve toplam zararın boyutunu paylaşmadı. Buna karşılık blokzincir güvenlik şirketi BlockSec Phalcon, saldırı nedeniyle oluşan kaybın 1,7 milyon doların üzerine çıktığını hesapladı. Şirketin ilk incelemesine göre olayın muhtemel nedeni, GitHub üzerinde herkese açık halde bulunan bir Raiko SGX enclave imzalama anahtarı oldu.

Mini sözlük: SGX, Intel tarafından geliştirilen ve belirli kodların izole bir güvenli alan içinde çalıştırılmasını amaçlayan bir donanım güvenlik teknolojisidir. Enclave imzalama anahtarı ise bu güvenli örneklerin yetkili olduğunu doğrulamak için kullanılır.

BlockSec Phalcon, enclave imzalama anahtarının herkese açık olması nedeniyle SGX ispatlayıcı güven modelinin bozulmuş olabileceğini, bunun da saldırganın kendi kontrolündeki SGX örneklerini sisteme kaydettirmesine imkan vermiş olabileceğini aktardı.

BlockSec’e göre saldırganlar, ele geçirilmiş doğrulayıcı örnekleri kullanarak Taiko’nun doğrulama sözleşmeleri tarafından kabul edilen sahte kanıtlar üretmiş olabilir. Ardından sahte bir sinyal yardımıyla uydurma bir köprü mesajı kaydedildiği ve protokolün ERC20Vault yapısından Ethereum tabanlı varlıkların serbest bırakıldığı değerlendirildi.

Daha geniş güvenlik tartışması

Bu gelişme, özellikle ispat doğrulama altyapısının ne kadar dayanıklı olduğu konusunda yeni soruları gündeme taşıdı. Taiko olayında öne çıkan başlık, yalnızca bir köprünün değil, ağ üzerindeki tüm köprülerin güvenlik varsayımlarının zedelenmiş olması oldu.

Taiko’daki ihlal, son aylarda art arda görülen büyük kripto saldırılarının ardından geldi. Nisan ayında KelpDAO’nun zincirler arası köprüsünden 292 milyon dolar çalınmış, mayısta Echo Protocol Monad üzerinde yetkisiz şekilde 77 milyon dolarlık eBTC basıldığını açıklamıştı. Bu ayın başında ise Solana tabanlı Raydium borsası, kullanım dışı bırakılmış likidite havuzlarının istismar edilmesiyle 1,34 milyon dolar kaybetti.

ProtokolTarihAçıklanan tutarOlayın niteliği
TaikoPazar günü duyuruldu1,7 milyon doların üzerindeZincir durum doğrulama mekanizması ihlali
KelpDAONisan292 milyon dolarZincirler arası köprü saldırısı
Echo ProtocolMayıs77 milyon dolarlık yetkisiz basım, yaklaşık 816 bin dolar zarareBTC için yetkisiz basım
RaydiumBu ayın başı1,34 milyon dolarEski likidite havuzlarının istismarı

Yılın ilk beş ayında merkeziyetsiz finans protokollerinde toplam kayıp 840 milyon doları aştı. Taiko olayının, köprü güvenliği ve doğrulama altyapısına yönelik denetimlerin yeniden sıkılaştırılması yönündeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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