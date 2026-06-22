🚨 MoneyGram, Solana ağında doğrulayıcı olarak görev almaya başladı.

MoneyGram, blokzincir altyapısı stratejisini genişleterek Solana ağında doğrulayıcı olarak çalışmaya başladığını açıkladı. Şirket, bu adımla birlikte işlemlerin doğrulanmasına katkı sunacak ve ağın işleyişi ile güvenliğini destekleyecek. Aynı zamanda Solana Developer Platform’a katılan MoneyGram, kurumsal düzeyde geliştirilen finansal ürün ve hizmetlerde de daha aktif rol üstlenmeyi hedefliyor.

Solana ağındaki yeni rol

Şirketin duyurusuna göre MoneyGram artık Solana blokzincirinde doğrulayıcı düğüm işletiyor. Bu rol, ağ üzerindeki işlemlerin onaylanmasına yardımcı olurken sistemin sürekliliğine de katkı veriyor. MoneyGram, sınır ötesi para transferleri alanında faaliyet gösteren küresel bir ödeme şirketi olarak son yıllarda dijital ödeme altyapısında blokzincir tabanlı çözümlere daha fazla ağırlık veriyor.

Solana’nın hisse ispatı yapısında doğrulayıcılar, işlemleri denetleyen ve ağın güvenliğini koruyan temel bileşenler arasında yer alıyor. Şirketin Solana Developer Platform’a katılması da bu teknik rolü kurumsal geliştirme tarafıyla tamamlıyor. Platform, Solana üzerinde finansal uygulamalar inşa eden kurumlara yönelik bir yapı sunuyor.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, bir blokzincirde işlemleri kontrol eden ve ağın güvenli çalışmasına katkı veren düğümdür. Solana Developer Platform ise kurumların Solana tabanlı finansal uygulamalar geliştirmesine yönelik araç ve entegrasyonları kapsayan ekosistem yapısını ifade eder.

MoneyGram Üst Yöneticisi Anthony Soohoo, şirketin son birkaç yıldır ödeme altyapısına blokzincir teknolojisini entegre ettiğini, bugün geliştirilen tüm yeni hizmetlerin de bu temel üzerine kurulduğunu belirtti.

MoneyGram, bu adımın tek bir ağla sınırlı bir yaklaşımın parçası olmadığını da vurguladı. Şirket, dijital ödemeleri destekleyen farklı blokzincirler üzerinde faaliyet göstermeyi sürdürüyor.

Stabilcoin stratejisi de sürüyor

Solana hamlesi, MoneyGram’ın kısa süre önce Stellar ağında MGUSD stabilcoinini kullanıma sunmasının ardından geldi. Söz konusu varlık, Stripe bünyesindeki Bridge ile yapılan ortaklık kapsamında piyasaya çıkarıldı. Şirket, böylece hem ödeme altyapısında hem de dijital varlık geliştirme alanında birden fazla ağ üzerinde ilerlemeyi seçmiş görünüyor.

MoneyGram son yıllarda özellikle blokzincir tabanlı para transferi ve mutabakat hizmetlerine odaklanıyor. MGUSD’nin devreye alınması da bu çizginin yeni bir halkası olarak öne çıktı. Şirketin açıklamalarına göre açık ve birlikte çalışabilir stabilcoin ağları, küresel para transferlerinde daha geniş erişim sağlayabilir.

Anthony Soohoo, küresel para hareketinin geleceğinin herkesin erişebileceği açık ve birlikte çalışabilir stabilcoin altyapıları üzerine kurulacağına inandıklarını aktardı.

Şirket ayrıca yakın dönemde ödeme odaklı blokzincir ağı Tempo’ya da anchor doğrulayıcı olarak katılmıştı. Son Solana adımıyla birlikte MoneyGram’ın altyapı portföyü, doğrulayıcı katılımı ve stabilcoin geliştirme başlıklarında daha da genişlemiş oldu.