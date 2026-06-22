Kayıt Banner
BLOCKCHAIN

MoneyGram Solana ağında doğrulayıcı olarak görev almaya başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MoneyGram, Solana ağında doğrulayıcı olarak görev almaya başladı.
  • 📌 Şirket, işlemlerin onaylanmasına katkı sunarken Solana Developer Platform’a da katıldı.
  • 💵 Kısa süre önce Stellar üzerinde çıkarılan MGUSD, Stripe bünyesindeki Bridge ortaklığıyla devreye alındı.
  • 🌐 MoneyGram, dijital ödeme hizmetlerini tek bir ağ yerine Solana, Stellar ve diğer yapılar üzerinde büyütüyor, bu stratejide $SOL ekosistemi de yer alıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

MoneyGram, blokzincir altyapısı stratejisini genişleterek Solana ağında doğrulayıcı olarak çalışmaya başladığını açıkladı. Şirket, bu adımla birlikte işlemlerin doğrulanmasına katkı sunacak ve ağın işleyişi ile güvenliğini destekleyecek. Aynı zamanda Solana Developer Platform’a katılan MoneyGram, kurumsal düzeyde geliştirilen finansal ürün ve hizmetlerde de daha aktif rol üstlenmeyi hedefliyor.

İçindekiler
1 Solana ağındaki yeni rol
2 Stabilcoin stratejisi de sürüyor

Solana ağındaki yeni rol

Şirketin duyurusuna göre MoneyGram artık Solana blokzincirinde doğrulayıcı düğüm işletiyor. Bu rol, ağ üzerindeki işlemlerin onaylanmasına yardımcı olurken sistemin sürekliliğine de katkı veriyor. MoneyGram, sınır ötesi para transferleri alanında faaliyet gösteren küresel bir ödeme şirketi olarak son yıllarda dijital ödeme altyapısında blokzincir tabanlı çözümlere daha fazla ağırlık veriyor.

Solana’nın hisse ispatı yapısında doğrulayıcılar, işlemleri denetleyen ve ağın güvenliğini koruyan temel bileşenler arasında yer alıyor. Şirketin Solana Developer Platform’a katılması da bu teknik rolü kurumsal geliştirme tarafıyla tamamlıyor. Platform, Solana üzerinde finansal uygulamalar inşa eden kurumlara yönelik bir yapı sunuyor.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, bir blokzincirde işlemleri kontrol eden ve ağın güvenli çalışmasına katkı veren düğümdür. Solana Developer Platform ise kurumların Solana tabanlı finansal uygulamalar geliştirmesine yönelik araç ve entegrasyonları kapsayan ekosistem yapısını ifade eder.

MoneyGram Üst Yöneticisi Anthony Soohoo, şirketin son birkaç yıldır ödeme altyapısına blokzincir teknolojisini entegre ettiğini, bugün geliştirilen tüm yeni hizmetlerin de bu temel üzerine kurulduğunu belirtti.

MoneyGram, bu adımın tek bir ağla sınırlı bir yaklaşımın parçası olmadığını da vurguladı. Şirket, dijital ödemeleri destekleyen farklı blokzincirler üzerinde faaliyet göstermeyi sürdürüyor.

Stabilcoin stratejisi de sürüyor

Solana hamlesi, MoneyGram’ın kısa süre önce Stellar ağında MGUSD stabilcoinini kullanıma sunmasının ardından geldi. Söz konusu varlık, Stripe bünyesindeki Bridge ile yapılan ortaklık kapsamında piyasaya çıkarıldı. Şirket, böylece hem ödeme altyapısında hem de dijital varlık geliştirme alanında birden fazla ağ üzerinde ilerlemeyi seçmiş görünüyor.

MoneyGram son yıllarda özellikle blokzincir tabanlı para transferi ve mutabakat hizmetlerine odaklanıyor. MGUSD’nin devreye alınması da bu çizginin yeni bir halkası olarak öne çıktı. Şirketin açıklamalarına göre açık ve birlikte çalışabilir stabilcoin ağları, küresel para transferlerinde daha geniş erişim sağlayabilir.

Anthony Soohoo, küresel para hareketinin geleceğinin herkesin erişebileceği açık ve birlikte çalışabilir stabilcoin altyapıları üzerine kurulacağına inandıklarını aktardı.

Şirket ayrıca yakın dönemde ödeme odaklı blokzincir ağı Tempo’ya da anchor doğrulayıcı olarak katılmıştı. Son Solana adımıyla birlikte MoneyGram’ın altyapı portföyü, doğrulayıcı katılımı ve stabilcoin geliştirme başlıklarında daha da genişlemiş oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Wall Street 2026’da blokzincir altyapısına yönelik kurumsal yatırımlarını hızlandırdı

ENI Blockchain, EDDiD Financial’ı Super Node ağına ve ilk 100 kurum programına dahil etti

Algorand, kuantum saldırılarına karşı ağını 2027 sonuna kadar güçlendireceğini açıkladı

Çin destekli mBridge, SWIFT dışında 69 milyar doları aşan işlem hacmiyle ticari kullanıma hazırlanıyor

Digital Asset, Canton Network’ü büyütmek için 355 milyon dolar yatırım aldı

İngiltere’nin HTX yaptırımı, sektörün uyum sisteminde geniş çaplı yan etki tartışması başlattı

Morpho 175 milyon dolar topladı! DeFi kredi pazarında şimdi ne değişecek?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Tokyo polisi, Prince Group bağlantılı olduğu öne sürülen yöneticiyi sahte ikamet kaydı şüphesiyle gözaltına aldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tokyo polisi, Prince Group bağlantılı olduğu öne sürülen yöneticiyi sahte ikamet kaydı şüphesiyle gözaltına aldı
Kripto Para
Bitmine geçen hafta 92 milyon dolarlık ETH alımı yaptı, şirket Ethereum arzının %5’ine ulaşma hedefini korudu
Ekonomi Ethereum (ETH)
Sahte Zksync.jp ağı ortaya çıktı! Japonya bağlantısında neler bulundu?
Kripto Para
JPMorgan, Bitcoin 78 bin dolarlık üretim maliyetinin altında kaldıkça madencilik zorluğunun fiyat değişimlerine daha sert tepki verdiğini açıkladı
Kripto Para Madencilik
Strategy 520 Bitcoin daha aldı, nakit rezervi 1,4 milyar dolara çıktı! Piyasa bu hamleyi nasıl okuyor?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?