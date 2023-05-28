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O Gün Bugün Olabilir! Bitcoin ve Kripto Paralara Dikkat!

Özet

  • BTC 26.797 dolar desteği son toparlanmanın kalesi olacak.
  • Kısa vadede 27.050 dolar seviyesi yükseliş için önemli bir destek.
  • Bitcoin kısa vadede 28.000 dolara ulaşabilir.
13:00
28 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları güne mutlu uyanıyor çünkü BTC fiyatı yeniden 27.000 doların üstüne çıktı. Bu heyecan verici. Düşük volatilite döneminin yakında bitmesini bekleyen uzmanlar yönü kestiremiyor. Ancak iki yönden birine büyük bir hareketin başlayacağı konusunda hemfikir görünüyorlar. Peki BTC fiyatı kaç dolar olabilir?

Bugün Kripto Paralara Dikkat

BTC bu sabah, ABD’nin borç tavanı anlaşmasına ilişkin haberlerin destek sağlamasıyla yönünü yukarı çevirdi. Bu konuda Cuma günü akşam okuyucuları uyarmış hafta sonu anlaşmaya dair daha olumlu gelişmelerin hatta anlaşmanın haberinin gelebileceğini söylemiştik. Nitekim öyle de oldu. İlerleyen saatlerde ABD’nin borç tavanı konusunda resmen anlaştığı haberiyle piyasaların daha fazla yükseldiğini görebiliriz.

Cumartesi seansı sakin geçti. ABD’de ekonomik göstergeler yoktu ve yatırımcılar Fed’in bir sonraki para politikası hamlesini değerlendirmek ve Washington’dan borç tavanı ile ilgili haberleri takip etmek zorunda kaldı. Enflasyondaki yükselişin 25 baz puanlık faiz artışına yönelik beklentileri artırmasıyla, Haziran politika kararına yönelik daha güçlü bir görünüm yukarı yönü sınırladı. CME FedWatch Tool’a göre, Haziran ayında 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı bir hafta önceki %17,4 seviyesinden %64,2’ye yükseldi.

Bitcoin Kaç Dolar Olur?

Kral kripto para birimi için 26.797 dolar üstü kapanışlar yükselişin devamı için önemli. Fiyat 27.200 dolara yakın seyrediyor ve 27.463 dolar ile 27.500 dolar arasında güçlü tepe oluşturabilir. EMA’lara ve 4 saatlik mum grafiğine (aşağıda) bakıldığında, EMA’lar daha fazla yükseliş gösteriyor. BTC 100 günlük EMA’nın (27.050 dolar) üzerine oturdu. 50 günlük EMA, 100 günlük EMA’ya daraldı ve 100 günlük EMA, 200 günlük EMA’ya yaklaşarak yükseliş sinyalleri gönderdi.

200 günlük EMA (27.411 dolar) üzerinden bir hareket, 28.000 dolar hedeflemek için bir kırılımı tetikleyebilir. Bununla birlikte 100 günlük EMA (27.050 dolar) altında kapanışlar 26.800 dolara doğru düşüşü tetikleyebilir.

Altcoin yatırımcılarının yüzü Bitcoin fiyatının 28.000 doları ziyaret etmesiyle daha da gülebilir. Bugün gelecek borç tavanı haberinin fiyat üzerindeki sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Belki de o gün bugündür.

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