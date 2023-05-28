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Kral kripto para birimi haftanın son gününe yükselişle başladı ve 27.200 doları nihayet tekrar aştı. Birçok uzman 25.000 dolara doğru yeni bir dip hedeflerken BTC’nin yaşadığı yükseliş altcoinleri de canlandırıyor. Peki bugün neden önemli, yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Önümüzdeki saatlerde gelecek olası pozitif haber piyasaları nasıl etkileyecek?

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatı ABD borç tavanı konusunda birkaç saat önce yapılan açıklamaların ardından yükselişe geçti. BTC şimdilik 27.200 dolar desteğinin üstünde ve yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Prensipte anlaşan taraflar 2 yıllık borç tavanı anlaşmasına son halini vermek için hazırlanıyor. Mayıs başından bu yana Hazine Bakanı Yellen dahil ABD’li yetkililer olası temerrüt riskine dikkat çekerek korku yaydı. Beyaz Saray eğer anlaşma olmazsa borsa %40’ın üstünde düşebilir dedi.

Zorlu süreçte 1 Haziran tarihine yaklaşıldığı için artık sona gelindi. Bugün prensipte anlaşan taraflar ilerleyen saatlerde anlaşmanın tamamlandığını açıklayabilir. Bu duyuru risk piyasaları üzerindeki baskıyı daha da azaltacaktır. Önceki 2 borç tavanı anlaşmasında olduğu gibi 79’uncu borç tavanı anlaşması da son dakika diyebileceğimiz bir tarihte onaylanacak.

Bu anlaşma piyasaları rahatlatacak olsa da Haziran ayı faiz beklentilerinin yükselişe geçmesi yükselişin sınırlı olabileceğini söylüyor.

Altcoinler Son Durum

Kripto para piyasalarındaki kümülatif işlem hacmi 20 milyar dolar seviyesinde ve Bitcoin hakimiyeti neredeyse sabit. En büyük 10 kripto para arasında dikkat çeken altcoin MATIC Coin ve haftalıkta yaklaşık %6 değer kazandı. Fiyat 0,93 dolara ulaştığı için yatırımcılar 0,97 ve 1,15 doları hedefleyebilir. Elbette bunun için BTC cephesindeki toparlanmanın devam etmesi gerekecek.

En büyük 100 kripto para arasında RNDR, NEXO, KLAY ve ICP dışındakilerin tamamı yeşile döndü. Günlük kazanç bakımından çift haneli yükseliş yaşayan tek altcoin NEO oldu. Çin merkezli altcoinlerde önümüzdeki hafta yaşanacak Hong Kong gelişmesi nedeniyle ivme artabilir.

VET, MASK, CFX ve SOL günlük %5’lik kazançla alıcı bulmaya devam ediyor. Piyasalardaki kümülatif hacimde bu hafta sonu hafif de olsa toparlanma var.