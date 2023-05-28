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Haziran ayı geldi çattı ve yatırımcılar heyecanla 1 Haziran itibariyle finans şehrinin atacağı adımları bekliyor. Asya’nın finans merkezi olan Hong Kong bir süredir Web3 odaklı önemli adımlar atıyor. Bunu bir adım daha ileri götürüp Haziran ayı itibariyle bireysel yatırımcılara kripto para yatırımı yapma izni de verecek.

Metaverse Polisi

Hong Kong Polis Gücü yeni metaverse platformu ‘CyberDefender‘ı resmen başlattı. CSTCB başmüfettişi metaverse konusunda kapsamlı açıklamalarda bulundu ve buranın internetten daha güvenli olmadığı konusunda uyardı. Teknik olarak web2’de işlenen suçların tamamı burada da işlenebilir. Hong Kong Polis Gücü’nün siber güvenlik birimi, Web3 ve metaverse ile ilgili potansiyel tehlikeler konusunda halkı eğitmek için bu platformu başlatıyor.

CyberDefender’ın lansmanıyla aynı gün, metaverse alanındaki suçları önleme stratejilerini tartışmak için “Metaverse’ü Keşfetmek” isimli online etkinliği başlattılar. Etkinlik sırasında CSTCB baş müfettişi Ip Cheuk-yu metaverse’de dikkatli olmanın önemini vurgulayarak katılımcıları internet kullanırken gösterdikleri dikkati metaverse‘de de göstermeye çağırdı. Kendisi şunları söyledi;

“Yatırım dolandırıcılığı, sistemlere yetkisiz erişim, hırsızlık ve cinsel suçlar gibi siber uzaydaki tüm suçlar metaverse’de de işlenebilir.”

Metaverse ve Riskleri

CSTCB baş müfettişi Ip Cheuk-yu ademi merkeziyetçiliğin varlık hırsızlığı riskini potansiyel olarak artırabileceğini açıkladı. Üstelik metaverse sistemlerine saldırılar web2 döneminde yaşanan kayıpları katlayabilir. Örneğin blockchain köprüleri veya metaverse uygulamalarının DAO kasalarının hacklenmesi yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık potansiyel kayıp anlamına geliyor.

“Web3’teki sanal varlıkların merkezi olmayan yapısı, siber suçluların uç nokta cihazlarını, sanal varlık cüzdanlarını ve akıllı sözleşmeleri hedef alma olasılığını da artırabilir.”

Polis, “CyberDefender Metaverse” platformu aracılığıyla farklı temalarda halka açık eğitim girişimleri düzenlemeye devam edecek, gençler arasında bilgi teknolojisindeki son gelişmeler, potansiyel tuzaklar ve teknoloji suçlarını önlemenin önemi konusunda farkındalığı artıracak.

Hong Kong’un amacı Web3 alanında dünyanın merkezi olmak ve bunu yaparken güvenliğin ihmal edilemeyeceğinin de farkındalar. Bu adımlar gelecekte emniyet teşkilatlarının siber güvenlik birimleri için de büyük bir dönüşümün temelini oluşturacak.

Açıklamaya göre, Hong Kong Polis Gücü 2023’ün ilk çeyreğinde sanal varlıklarla ilgili 663 ihbar aldı ve bu ihbarlar 2022’nin ilk çeyreğine kıyasla %75’lik bir artışla toplam 570 milyon dolarlık bir kayba yol açtı.