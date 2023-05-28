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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance verdiği desteklerle altcoinleri birçok kez uçurdu. Ciddi anlamda değer kazanan altcoinler bu desteği çoğu zaman yakından hissetti. Yakın zamanda yeni duyurulan destek de popüler altcoin için benzer bir sonuç doğurabilir. Kripto para yatırımcılarının dikkat etmesi gereken detay ne?

Polkadot ve Binance

Polkadot (DOT) birçok alanda varlık göstermesine rağmen bu çeşitlilik ona rekabette ciddi bir avantaj getirmedi. Bununla birlikte bu kategorilerdeki diğer altcoinlere karşı rekabetinde de önemli bir başarı elde edemedi. Ancak, Binance borsasının Polkadot’un USDT’sine verdiği son destek, protokol için işleri tersine çevirmeye yardımcı olabilir.

Binance’ın Polkadot’un USDT’sini desteklemesi, son on-chain ölçümlerin de yansıttığı gibi protokol için olumlu sonuçlar doğurdu. Polkadot’un parachain’i Statemint’teki USDT hacmi, Binance entegrasyon haberinin ardından yalnızca bir gün içinde %125 gibi etkileyici bir artış yaşadı.

Polkadot Geleceği

Binance desteği önemli ancak cesaret verici gelişmeye rağmen, Polkadot günlük faaliyet ve gelir açısından zorluklarla karşılaştı. Token Terminal’den alınan veriler, son 30 gün içinde Polkadot ağındaki günlük aktif kullanıcı sayısında %55’lik önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor. Polkadot tarafından elde edilen gelir de aynı dönemde %24,9 oranında düşmüştü.

Sosyal ortam da Polkadot için elverişli değil. Polkadot ile ilgili sosyal paylaşımlar geçtiğimiz ay %39,8 oranında azaldı ve bu da protokol için büyüme eksikliği ve azalan sosyal hakimiyete dikkat çekiyor. Santiment verileri popüler altcoinin ağırlıklı duyarlılığının da negatifte olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz ay boyunca düşen ağırlıklı duyarlılık DOT Coin’in gelecekteki beklentileri konusunda artan şüpheciliği yansıtıyor.

Öte yandan Staking Rewards’tan alınan veriler, Polkadot ağındaki staker sayısının geçen ay %4,23 oranında arttığını gösteriyor. Bu da uzun vadeli yatırımcıların pozisyon almaya başladığının erken sinyali olabilir. Birçok uzun vadeci yatırımcı Stake ile boğa sezonuna kadar token miktarını artırarak doğru zamanda satışa hazırlanıyor.

Polkadot‘un yerel tokeni DOT, hem fiyat hem de hacim açısından düşüş yaşarken, geliştirme cephesinde umut verici haberler var. Polkadot ağındaki geliştirme faaliyetleri önemli bir artışa tanık oldu ve bu da ufukta yeni yükseltmelerin ve güncellemelerin olabileceğini gösteriyor.

Binance ve staker desteği eğer genel piyasa hissiyatı pozitife dönerse DOT Coin için yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor.