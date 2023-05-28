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2021 boğasının üstünden sadece 18 ay geçti ve yatırımcılara bu süre 1 asır gibi geliyor. Fakat bunun da sonu var. Ya bir sonraki boğayı göreceğiz ya da kripto paralar sıfıra gidecek. Geçmişte kripto paraların sıfıra gideceğini söyleyenler yanıldı ve 4 yıllık döngülerde hep boğalar kazandı. 18 ay tarihsel olarak ayı piyasalarının sonlanması için yeterince uzun bir süre.

Kripto Para Boğa Sezonu Ne Zaman?

Eski Goldman Sachs Yöneticisi ve Real Vision’ın kurucusu ve makro uzmanı Raoul Pal yatırımcıları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Yüzbinlerce yatırımcının yakından takip ettiği popüler isim ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerini endeksleyen Nasdaq’ın, yatırımcıları her zaman hazırlıksız yakalayan kesintisiz bir makro yükseliş trendinin bir örneği olduğunu söylüyor.

Pal’ın grafiği Nasdaq 100 endeksinin (NDX) oldukça iskontolu işlem gördüğünü ve muhtemelen çok daha yüksek fiyatlara ulaşacağını gösteriyor.

“Dünya üzerindeki en büyük ve en kalıcı makro trend, birçok yatırımcıdan en çok tepki alan trenddir… Teknolojinin Üstel Çağı. Daha net olamaz (NDX).” Ünlü ekonomist ayrıca Bitcoin‘in (BTC) yenilikçi teknolojide net bir yükseliş trendinin bir başka örneği olduğunu söylüyor. “…Gerçekten daha net olamaz (BTC):”

Bitcoin ve Kripto Geleceği

Pal’ın “Üstel Çağ” olarak adlandırdığı teknolojideki seküler boğa trendi, ona göre kısmen kripto varlıklar tarafından yönetilecek. Bu aslında gelişen teknolojinin yeni dönemde daha büyük bir ivme kazanması durumunu da temsil ediyor. Altyapılar, şirketler, ürünler gelişiyor ve benimseme de aynı hızda artacak. Özellikle Web3 anlatısı sadece VR/AR destekli yeni bir internet çağını vadetmiyor. Bu alanda varlık gösteren yeni Apple, Microsoft gibi şirketlere de çok erken dönemde yatırım yapma imkanı tanıyor.

Düzeltmeler olsa da Pal, her düşüş alım fırsatıdır diyor. Ve elbette geleceği göremediği için yanılma ihtimali sıfır değil. Bu yüzden yatırımcılar mutlaka kendi araştırmalarını yaparak risk profillerine göre pozisyonlarını almalı.

Bitcoin’in yanı sıra Pal daha önce Ethereum‘un (ETH) rakibi Solana (SOL) için de yeni bir yükseliş çağrısında bulunmuştu. Ona benzer şekilde diğer popüler stratejist Chris Burniske de Solana konusunda iyimser tahminler açıklıyor. İkisinin de SOL Coin yatırımı olduğu için bu değerlendirmeleri çok tarafsız olmayabilir.