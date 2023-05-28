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Bomba Tüyo! Dipleri Bilmesiyle Tanınan Analist: Kripto Yatırımcısı Havaya Uçacak!

Özet

  • Bluntz kısa vadede Bitcoin fiyatının sıçrayacağını söylüyor.
  • AVAX için yükseliş kurulumuna dikkat çekti.
  • Hong Kong, Fed toplantısı ve diğer gelişmelerle Haziran ayında büyük hareketler görülebilir.
16:20
28 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında tahminleriyle ün salan çok fazla analist var. Yıllardır yaptıkları tahminler onları karnelerini oluşturuyor. Bu analistlerden biri de dip tahminleri konusundaki başarısıyla tanınıyor. Kısa süre önce yaptığı değerlendirme yatırımcıları heyecanlandırabilir. Peki kripto paralar için sırada ne var?

2023 Kripto Para Tahminleri

2018’de Bitcoin’in dip seviyesini doğru tahmin eden kripto stratejisti, yaklaşık 4 yıl öncesini hatırlattı. Bluntz takma ismiyle tanınan kıdemli analist yaklaşık 2 gün önce piyasalara dair son tahminini paylaştı. Uzman kripto analisti Bitcoin’in 29.000 dolara doğru bir ralli için hazırlanıyor gibi göründüğünü söylüyor.

Bluntz’a göre Bitcoin’in mevcut piyasa yapısı, BTC’nin bir aydan kısa bir süre içinde yaklaşık 8.000 dolardan 12.000 dolara yükseldiği 2019’un ikinci yarısındaki fiyat hareketine benziyor.

“Aslında BTC’nin 2019’dakine benzer şekilde kanalın tepesinden biraz daha yukarı sıçraması fikrine de açığım. (Bu) muhtemelen, bazılarının yapmaya hazırlandığı gibi, altcoinlere daha fazla yükseliş yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları fırsatı verecek.”

Bitcoin ve AVAX Uzman Yorumu

Bluntz kısa vadede bir Bitcoin sıçraması görse de, rallinin kısa ömürlü olacağına ve BTC’nin eninde sonunda 20.000 dolar seviyesine geri döneceğini düşünüyor. Kripto paraların içinde bulunduğu durumu düşünürsek Hong Kong, Fed ve kurumsal talepteki desteğin artmasıyla beklenen ara yükseliş gerçek olabilir. Geçtiğimiz yıl fazlasıyla yıpranan yatırımcılar şimdilik piyasadan uzaklaşmış göründüğü için kısa ve orta vadede net tahminlerde bulunmak yine de zor.

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 27.190 dolardan alıcı buluyor.

Analistin Bitcoin dışında gündemine aldığı diğer kripto para ise AVAX oldu. Kripto yorumcusunun son tahminine göre popüler Ethereum rakibi de kısa vadede sıçrama yaşayabilir.

“AVAX’ta güzel bir kurulum var: büyük bir düşüşü süpürdükten sonra hemen günlük olarak güzel bir yutma yapıyor. Bunun ne kadar yükseğe sıçrayacağından emin değilim ama bence şimdilik kesinlikle oynamaya değer.”

Piyasalardaki hacimsizlik sürüyor ve bugün BTC yükselişine rağmen altcoinlerin çoğu kayda değer bir kazanç elde edemedi.

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