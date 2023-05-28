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Kripto para yatırımcıları tarafından yoğun biçimde takip edilen ünlü analist 3 altcoin için konuştu. LTC, ARB ve MATIC Coin farklı zamanlarda yatırımcılarına ciddi kazanç fırsatları sunmuştu. Peki bu kripto paralar için sırada ne var? Güncel veriler yatırımcılara ne anlatıyor?

Litecoin Uzman Yorumları

Yaklaşık 2 ay sonra halving gerçekleşecek ve şimdilik LTC Coin için beklenen hızda yükselmiyor. Peki Michael Poppe’nin fiyat beklentileri neler? Dün geç saatlerde popüler analist Litecoin konusunda şunları söyledi;

“Bu grafikte birçok dalgalı çizgi var, ancak daha yüksek zaman dilimi direnci 93 dolarda. Şu anda, 82 dolarda bulunan destek ve güçlü bir sıçrama -> haftalık mum iyi görünüyor. Önümüzdeki hafta 93 doları aşarsa Halving rallisi başlayabilir.”

MATIC Coin Uzman Yorumu

2022’ye damga vurdu ve bu yılın ilk 2 ayında da güçlü performans gösterdi. MATIC fiyatı hafta sonu tekrar yükselişe geçti. Bu yatırımcıların umudunu artırdı. Peki Poppe ne bekliyor?

“GP Monaco F1 sırasında NFT ile ilgili duyuru olduğu için iyi gidiyor. Gerçekten 0,95 doları geri aldığını görmek istiyorum. O zaman 1,3 ve 1,5 dolara doğru hızlanabiliriz. Durum böyle değilse, açığa satışlar devreye girer ve 0,75 dolardan alım yapılabilir.”

MATIC Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,93 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin yükselişi fiyat için destekleyici olsa da şimdilik 0,95 dolar aşılabilmiş değil.

ARB Token Fiyat Tahmini

Henüz hayatımıza bu yıl girdi fakat beklenen performansı ayı piyasalarının zorlu koşulları nedeniyle gösteremedi. Kıdemli kripto para analisti Poppe fiyatın güncel görünümüne dair şunları söyledi;

“Yine dirençle karşılaştık. Bu, girişlerin 1,10 dolardan yapılabileceği anlamına geliyor. Direnci 1,18 dolarda net bir şekilde kırmaz ve çevirmezse, 1,18 doların altına düştüğünde açığa satışların tetiklendiğini varsayıyorum.”

Son 24 saatlik hacim ise BTC yükselişinin de desteğiyle bir miktar arttı. Eğer bugün Bitcoin yükselişi sürdürülebilirse altcoinler için pozitif senaryoların gerçekleştiğini görebiliriz.