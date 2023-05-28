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Bitcoin fiyatı yeniden 27.000 doları aştı ancak 27.200 dolar desteğini sağlamlaştırmış değil. Bu son derece kritik. Özellikle Perşembe ve Cuma günü yatırımcılar volatilite artışı görebilir. Peki 3 popüler kripto para için beklentiler ne yönde? BTC, ETH ve XRP yatırımcıları daha fazla yükseliş görebilecek mi?

Bitcoin (BTC) Grafik Yorum

Pazartesi ve Salı günü makro cephede sakin bir dönem olacak. Özellikle borç tavanı anlaşmasının Salı günü akşama kadar kesinleşme ihtimali yüksek olduğu için kripto bu fırsattan yararlanabilir. Bugün gelen yükseliş anlaşmada artık sona gelindiğine dair açıklamaların ardından yaşandı. Resmi duyuru Pazartesi ve Salı günlerini yükseliş için fırsat zamanına çevirebilir.

Ancak İşsizlik, TDI, Ücret Artışları gibi verilerde sürpriz yaşanma ihtimalinden endişelenen yatırımcıların kar alma yarışlarının yükselişi bastırma ihtimali de var.

Bitcoin için ilk hedef 27.200 dolar üstünde günlük kapanış ve 27.600 dolarlık desteğin geri alınması olacak. Bu gerçekleşirse 28.500 dolara doğru yeni bir ralli başlayabilir. Sonraki hedefse 31.200 dolar olacak.

Kısa vadede 26.500 dolar desteğini sağlamlaşması pozitif. Yükseliş 27.000 dolar üstü kapanışlarda sürebilir. 10 Mayıs tarihinden bu yana 27.600 dolar ile 25.900 dolar arasında sıkılaşan fiyatın bu 18 günlük dar aralıktan artık çıkması gerekiyor. Aralık ayındakine benzer volatilite düşüşü bize Ocak ayındaki gibi bir yükseliş getirebilir.

Ethereum (ETH) Yorum

Shapella ile gelen satış baskısı bastırıldı. Ağdaki kilitli ETH miktarı ATH seviyesine ulaştı. Ağ uzun süredir deflasyonist ve altcoin kralı sonraki boğa sezonunda 5 haneli fiyat hedefine koşmaya hazırlanıyor. Ancak kısa ve orta vadedeki likidite kıtlığı şimdilik 2.000 dolar eşiğinin aşılmasını güçleştiriyor.

Yükselişin sürmesi için Ethereum yatırımcıların fiyatı 1.844 doların üstünde tutması gerekecek. Pozitif senaryoda 1.880 ve 1.920 doların ardından 2.000 dolara ulaşılabilir. Tersi durumda 1.820 dolar desteği ve sonrasında 1.780 dolar tabanı ziyaret edilebilir.

XRP Coin Tahminleri Grafik

5 Mayıs tarihinde hızlanan satışlar fiyatı 0,41 bandına kadar itti. Ancak davanın haftalar içinde sonuçlanacağına dair artan iyimserlik buradan toparlanmayı destekledi. Şimdilik 0,48 dolar eşiği aşılabilmiş değil.

XRP Coin fiyatı 0,468 dolar üstünde tutunduğu sürece davanın da getirdiği motivasyonla yükselişin devam etmesi muhtemel. Ancak 0,4656 dolar altı kapanışlar 0,45 ve 0,4225 dolar tabanlarının ziyaret edilmesine neden olabilir.