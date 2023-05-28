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NFT’ler Geri Mi Dönüyor? Ethereum Destekçileri Sonunda Güneşi Görecek Mi?

Özet

  • Blur Blend'in piyasaya sürülmesinden bu yana NFT kredilerinde kayda değer bir artış yaşandı.
  • CryptoPunks, Azuki ve Milady Maker gibi NFT koleksiyonları Blur protokolündeki kredi artışına katkıda bulundu.
  • Ethereum ağındaki NFT'lerin popülerliği, ağ üzerindeki günlük aktif adres sayısında ve işlem aktivitesinde artışa neden oldu.
19:00
28 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT piyasası, alana olan ilgi tutarlı olmadığı için çok fazla dalgalanma görünüyor. Ancak, Blur Blend’in performansı gelgitlerde bir dönüşe işaret edebilir. Blue Blend tarafından gelinen veriler Ethereum ve NFT severler için umut verici olabilir.

Her Şey Blur’dan İbaret

DappRadar’ın verileri, Blur Blend’in piyasaya sürülmesinden bu yana 22 gün içinde toplam kredi miktarında kayda değer bir artış olduğunu ortaya koydu. Özellikle, krediler 4.200 Ether’den (ETH) 169.900 ETH’ye yükseldi ve NFT borç verme faaliyetinin %82’lik kayda değer bir payını temsil etti.

Basın saatine göre, Blur (BLUR) üzerindeki günlük ortalama kullanıcı sayısı 306 kişi oldu ve protokolün başlangıcından bu yana durum, %64’lük bir artışı temsil etmekte. Platformda meydana gelen kredi artışına esas olarak CryptoPunks, Azuki ve Milady Maker gibi NFT koleksiyonları katkıda bulundu.

NFTGO tarafından sağlanan verilere göre, CryptoPunks tutan adreslerin sayısı son birkaç hafta içinde arttı. Bununla birlikte, işlem hacmi son 24 saat içinde %71,25 oranında arttı ki neredeyse unutulmaya yüz tutmuş denilen NFT piyasasında böyle bir hareket fazlasıyla dikkat çekecekmiş gibi görünüyor.

Son zamanlarda popülerlik kazanmaya başlayan bir NFT koleksiyonu olan Milady Maker, CryptoPunks ile benzer seviyelerde büyüme gözlemledi. Dapp Radar’a göre, Milady Maker’ı tutan benzersiz aktif cüzdanların toplam sayısı geçen hafta %34,31 oranında arttı.

Ethereum Bundan Fayda Sağlar Mı?

Bu NFT’lerin popülerliği ve artan kullanım durumları Ethereum (ETH) üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bunun nedeni, en yüksek hacme sahip blue chip NFT’lerin büyük ölçüde ağ üzerinde konuşlandırılmış olması olabilir.

Artemis’in verilerine göre, Ethereum ağındaki günlük aktif adres sayısı birkaç hafta içinde 246.000’den 336.110’a yükseldi. Buna bağlı olarak işlem aktivitesi de arttı. Bu artışın bir sonucu olarak, gaz kullanımı genel NFT işlemlerine paralel olarak arttı. Şimdi, Ethereum NFT’lerine olan ilginin tutarlı kalıp kalmayacağı görülecek.

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