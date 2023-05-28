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Solana’nın (SOL) 25 Mayıs’taki yükseliş ivmesi, çok haftalık önemli trend çizgisi direncinin üzerine çıktığını ortaya koydu. CoinMarketCap’e göre, “Ethereum (ETH) katili” yazım zamanında %5 artışla 20,45 dolardan işlem gördü.

Ne olursa olsun, Bitcoin (BTC) yazım zamanında 27.000 doları geri kazanmasına rağmen, daha yüksek ve daha düşük zaman dilimlerinde hala genel bir düşüş eğiliminde olabileceğinin sinyallerini veriyordu. 27.400 doların üzerine çıkmadığı sürece, BTC’nin yükselişe geçememesi SOL’un boğalarını tedirgin edebilir.

Solana’nın Geleceği: Boğalar Ne Yapacak?

Tüm önemli işaretli destek ve direnç seviyeleri günlük grafiğe dayanmaktadır. Kırmızı / arz bölgesi olan 24 dolar ile 27 dolar aralığı, 20 Şubat’ta oluşan bir düşüş emri bloğu (OB) iken, beyaz bölge (19.7 dolar – 21.2 dolar) 10 Şubat’ta oluşan bir yükseliş OB’si oldu.

Son olarak, 16,7 dolar ile 18,8 dolarlık alt destek bölgesi (camgöbeği) Mart ayının en düşük seviyesi ve 9 Mart’ta oluşan bir başka yükseliş OB’si oldu.

Fib aracı, Nisan ortasındaki son yüksek dalgalanmaya ve Mayıs ayındaki son düşük düşük seviyeye dayanmakta. Fiyat hareketi, daha yüksek ve daha düşük zaman diliminde trend çizgisi direncinin üzerine çıktı. SOL bunun ardından yükseliş momentumuna dönmüş olabilir.

23,6 Fib seviyesi (20,40 dolar) yükseliş OB’si (camgöbeği) ile aynı hizada olabilir. Ancak, boğaların 22,33 dolarlık %50 Fib seviyesine veya 24 doların üzerindeki tedarik bölgesine yükselme şanslarını artırmak için %38,2 Fib seviyesinin (21,47 dolar) üzerinde kapanması gerekiyor. Bu, BTC’nin momentumu da yükselişe geçerse gerçekleşebilir.

21,2 doların üzerinde kapanış yapılamaması SOL’un 20,40 dolar civarında seyretmesine, trend çizgisi direncine (mavi çizgi) düşmesine ya da Mart ayının en düşük seviyelerini yeniden test etmesine neden olabilir. Bu arada, RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı alım bölgesindeydi ve yazım zamanı itibariyle güçlü satın alma baskısını doğruladı. OBV (Denge Hacmi) de artarak talebin iyileştiğine işaret etti.

Bitcoin Solana’yı Engeller Mi?

Zaman içinde alım ve satımlardaki kümülatif hacim değişimini ölçen CVD (Kümülatif Hacim Deltası), 25 Mayıs’tan itibaren 1 saatlik grafikte pozitifti. Bu, boğaların aynı dönemde üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

BTC bocalarsa, Solana’nın kısa vadeli yükseliş beklentileri suya düşebilir ve yatırımcısını üzebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.