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Ripple‘ın XRP’si son 2 ayı düzeltme altında geçirmesinin ardından düşen kanal formasyonunu kırmasıyla yaklaşan toparlanmanın öncü işaretini veriyor. Popüler altcoin’in 25 Mayıs’taki günlük fiyat grafiği, ortalamanın üzerinde bir hacimle düşen kanal formasyonunun direnç trend çizgisinden sert bir kırılım yaptı. Bu güçlü kırılım, alıcıların XRP fiyatını daha yükseğe taşıma ve kaybedilen zemini geri kazanma konusundaki inancını yansıtıyor.

Ripple Fiyat Analizi

XRP fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yüzde 0,72 yükselişle 0,4734 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in günlük fiyat grafiğinde kısa vadeli yatırımcıların satış yaparak kar aldığını yansıtan uzun fitilli yeşil mumların oluşumu görülüyor. Bir satış baskısına dönüşebilecek bu durum, XRP’de geri çekilmeyi tetikleyebilir ve fiyatı yakın zaman önce kırılarak geçilen düşen trend çizgisine geri itebilir.

XRP fiyatı trend çizgisinin üzerinde kalmayı başaracak olursa, alıcılar yeni bir toparlanma rallisi başlatmak için sıçrama fırsatı bularak 0,4855 dolardaki yatay direnç trend çizgisi geçilebilir ve yüzde 25’lik yükselişle 0,582 dolara çıkabilir.

Tüm bunlarla birlikte XRP’nin fiyat grafiği üzerindeki düşen kanal formasyonunun düşen trend boyun çizgisinin aşılmak üzere olduğu görülüyor. Düşen trend boyun çizgisinin aşılması düşüş trendinin yükseliş trendine dönmesi için ek bir teyit anlamına geliyor.

Günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi‘ndeki (RSI) belirgin yükseliş ise XRP fiyatı üzerindeki yatırımcıların artan yükseliş beklentisini yansıtıyor.

XRP Fiyatı 0,582 Dolara Ulaşabilir mi?

Temel olarak düşen kanal formasyonunun düşen trend çizgisinden olan yukarı yönde kırılma, XRP fiyatındaki düzeltmenin sonuna gelindiğine işaret ediyor. Teoride bu formasyonun tamamlanması fiyatın yükseliş yapacağı, tepedeki hedef seviyelerin potada olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle fiyatın sürekli alımlarla 0,485 dolar, 0,547 dolar ve 0,58 dolara ulaşması beklenebilir. Özellikle 0,58 dolardan olacak bir kırılma ile altcoin‘deki yükselişin çok daha şiddetli bir şekil almasıyla sonuçlanabilir.