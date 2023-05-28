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Bitcoin, 27.000 dolar seviyesini geride bırakmasının ardından durmadı ve fiyat 27.600 dolar seviyesine geldi. Günlerdir Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan borç tavanı belirsizliği sürerken Bitcoin’den gelen bu haber yatırımcıyı sevindirdi.

Borç Tavanı Anlaşmasında Son Durum

Geçtiğimiz günlerde bir çok belirsizlik ve karamsarlık borç tavanı anlaşmasını çevrelemeye devam etti. Yapılan son açıklamada görüşmelerin ilerlemediği konuşulurken Janet Yellen mevcut varlık durumunun görünen borçları ödemeye yetmeyeceğini vurgulamasına sebep olmuştu.

Gün içerisinde yapılan bir çok açıklamanın ardından Amerikan başkanı Joe Biden yaptığı açıklamayla kararlılığını bir kez daha göstererek borç tavanı anlaşmasının masasına ulaşacağından emin olduğunu vurguladı. Kendisine yöneltilen anlaşma üzerinde takılmanın olup olmadığına dair soruya ise her hangi bir sorun olmadığı şeklinde cevap verdi.

Daha sonra gelen bir açıklamaya göre Joe Biden ile yetkili McCharty arasında borç tavan tasarısı metni çıkana kadar bir görüşme gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Bitcoin’de Son Durum

27 doların altında uzun bir süre geçirdikten sonra Bitcoin fiyatı 27.000 doların üzerine çıktı ve orda bir süre yerini sağlamlaştırdı. Bugün yapılan açıklamaların ardından ise Bitcoin fiyatı hızlı bir hareket gerçekleştirerek 27.600 dolar seviyesine kadar ilerledi.

Amerika’da ekonomik belirsizliğe rağmen Bitcoin fiyatının artıyor olması yatırımcısını sevindirirken, kötü piyasa koşullarında bile Bitcoin’in gösterdiği bu performans, kripto para yatırımcılarının geleceğe daha büyük umutlarla bakmasına yardımcı olabilir.

Bunun yanı sıra altcoin’ler de Bitcoin ile birlikte hareketlendi. İlk 10 sıra içerisinde bulunan altcoin’lerde son 24 saat içerisinde yaklaşık olarak %1.5 oranında artış gerçekleşti. Bunlar içerisinde bulunan Cardano ve Solana rakiplerinden ayrıldı. Solana son 24 saat içerisinde %6 gibi inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirirken Cardano onu yakından takip ederek %4’lük bir yükselişe ev sahipliği yaptı.

Amerika’dan gelebilecek bir anlaşma haberini ise tüm piyasa katılımcıları yakından takip edecekmiş gibi görünüyor. Bu durumun kripto paralara yansımasını ise tüm yatırımcılar bir arada görecekmiş gibi duruyor.