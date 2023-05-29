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Uzmanından Çok Konuşulacak Bitcoin Yorumu! Önce 30 Bin Sonra 43 Bin…

Özet

  • Ünlü kripto para analisti DonAlt, genel olarak Bitcoin'de yükseliş bekliyor.
  • Analist, 30 bin dolar seviyesinin geçilmesi halinde 43 bin 600 dolara varan bir yükseliş öngörüyor.
  • DonAlt'a göre Bitcoin'de çöküş ihtimali gün geçtikçe azalıyor.
08:32
29 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) bu yılki yükselişini ustalıkla yöneten kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto paranın 28 bin doların hemen altında işlem görürken yükselişe geçmenin vaktinin geldiğini söyledi.

Bitcoin’de Yükselişin Önündeki Engel: 30 Bin Dolar

Anonim kripto para analisti DonAlt, son strateji oturumunda ayıların 30 bin dolardaki genel direnci savunmasından dolayı Bitcoin’in henüz yükseliş trendine geçemediğini ifade etti. DonAlt’a göre, Bitcoin önemli bir direnç seviyesine ulaştıktan sonra genellikle sert ve hızlı bir şekilde düşüyor olmasına rağmen 30 bin dolar civarında akümüle olmaya devam etmesi önemli bir yükseliş sinyali olarak görülebilir:

Aylık olarak söylediğim gibi, burada bir çöküş yaşamadık ve şu ana kadar hiçbir şey olmadı ve bence bu boğalar için iyi bir şey. Geçen her hafta, fiyat değişmese bile daha fazla yükselişe geçeceğim diyebilirim. Açıkçası, eğer fiyat yükselirse, tamamen yükseliş bekleyen tarafa döneceğim. Önceki zirvelere ve fiyatın bunlara nasıl tepki verdiğine bakarsanız, genel olarak büyük kırmızı mumların olmadığı ve sert fiyat hareketlerin gelmesinin çok nadir olduğu görülüyor. Şu anda bir çöküşten ziyade bir akümülasyon sürecinde gibi görünüyor… Bir çöküş yaşadık, ancak bu hiçbir şeye neden olmadı ve bu genellikle, en azından kripto para piyasasında yukarı yönde hareketin devam edeceği anlamına geliyor.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında en büyük kripto para için kritik seviyenin 30 bin dolar olduğu, fiyatın bu seviyenin üzerinde haftalık mum kapanışı yapması halinde 43 bin 600 dolara varan bir yükseliş öngördüğü görülüyor.

“Çöküş İhtimali Giderek Zorlaşıyor” 

DonAlt ayrıca BTC biriktirmeye başlamak için yukarı yöndeki ilk güç gösterme işaretini beklediğini belirterek “Aslında biraz yükseliş tarafında olmaya başladım ama büyük bir şey değil. Ancak, hareket etmemiz gerektiği gerçeğine dayanarak kafamın olduğu yer burası ki henüz hareket etmedik… ‘Gecikme mi var?’ tartışması sadece bir yere kadar sürer… Gecikme tartışmasını birkaç gün, belki bir ya da iki hafta boyunca yapabilirsiniz ama devam edecek olursa tartışmak oldukça zor olur. Bence burada da durum aynı. Temel olarak, bir çöküş ne kadar uzun süre boyunca gerçekleşmezse gerçekleşmesi o kadar zorlaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,99 yükselişle 27 bin 987 dolardan işlem görüyor.

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