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Hong Kong Menkul Kıymetler Komisyonu’nun 1 Haziran’dan itibaren bireysel yatırımcıların başta en büyük kripto para Bitcoin (BTC) olmak üzere Ethereum (ETH) gibi belirli altcoin’lerin ticaretine izin verecek olması piyasa gözlemcileri tarafından büyük bir fırsat olarak yorumlanıyor. Bu gelişmenin özellikle Çin altcoin’leri olarak nitelendirilen bölgesel altcoin projelerinde sert yükselişleri tetiklemesi bekleniyor.

Kripto Para Piyasası Hong Kong Sayesinde Nefes Alacak

ABD finans piyasaları yüksek enflasyon gibi ekonomik zorlukların yanı sıra, bölgesel bankacılık krizine ilişkin belirsizlikle çalkalanmaya devam ederken, kripto para şirketlerine ve kripto para borsalarına karşı baskılar devam ediyor. Bu bakımdan Hong Kong’da bireysel yatırımcıların kripto para ticaretine izin verilecek olmasının kripto para piyasasının bütün baskılara rağmen nefes almasını sağlayacağı üzerinde duruluyor.

ABD merkezli kripto şirketi Ripple, kısa süre önce Hong Kong Para Otoritesi’nin (HKMA) Dijital Hong Kong Doları Pilot Programı’nın bir parçası olarak kabul edilirken, dev kripto para borsalarından OKX ve Huobi ise Hong Kong’da faaliyet göstermek için lisans başvurusunda bulunmaya hazırlanıyorlar.

Hong Kong’un bireysel yatırımcılar için 1 Haziran’da atacağı adımın bir bütün olarak kripto para piyasasına pozitif etki etmesi öngörülürken, özellikle Çin altcoin‘lerinde yükselişi tetiklemesi bekleniyor. Şimdiden yatırımcıların Çin altcoin’lerine yoğun ilgi gösterdikleri görülüyor.

Tüm Gözler Çin Altcoin’lerinde

Hong Kong’daki büyük değişimin başlamasına sayılı günler kala Conflux (CFX) gibi Çin altcoin’lerine dönük yatırımcı talebinde artış yaşandı. CFX’in yanı sıra diğer Çin altcoin’lerinde de dikkat çeken bir hareketlilik söz konusu. Filecoin (FIL) ve EOS (EOS) gibi altcoin’ler haftalıkta en az yüzde 7-8 oranında yükselmiş durumda.

Diğer Çin altcoin’leri olarak ise Alchemy Pay (ACH), Vechain (VET), Linear (LINA), NEO (NEO), Matrix AI Network (MAN), Highstreet (HIGH), Nervos Network (CKB), V Systems (VSYS), DODO (DODO), Qtum (QTUM), Ontology (ONT), Ren (REN), Kingdomverse (KING), Internet of Services (IOST) ve The Virtua Kolect‘ (TVK) öne çıkıyor.

Piyasa gözlemcileri ve uzmanları, 1 Haziran’dan itibaren Hong Kong’daki bireysel yatırımcıların kripto para ticaretine izin verilecek olmasının bir sonucu olarak bu altcoin’lerde daha fazla yükseliş olacağı üzerinde duruyor.