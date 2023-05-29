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Kripto para piyasasındaki son düşüş dalgasının ortasında satış baskısı altında kalan Solana (SOL) fiyatı, düşen kama modelinin birbirine yaklaşan iki trend çizgisi arasında işlem görüyordu. Fiyat, temel olarak bu grafik formasyonunda düşen trend altında kademeli olarak düşer ve en sonunda alıcıların trendin kontrolü eline geçirerek fiyatı yukarı yönde hareket ettirmeleri beklenir. Düşen kama formasyonunda yukarı yönde olan bir kırılım, düşüşün sona erdiğine ya da yeni bir toparlanma rallisinin başladığına işaret eder. Nitekim Solana’nın SOL’u için de tam olarak böyle bir durum söz konusu.

Solana Fiyat Analizi

SOL fiyatı, 25 Mayıs’ta düşen kama formasyonunun direnç trend çizgisinden güçlü bir kırılma yaptı. Bu kırılıma kadar beş hafta boyunca altcoin fiyatı düşen kama formasyonun düşen direnç trend çizgisinden çok sayıda geri dönüş yaptı. Bu bakımdan formasyonun düşen direnç trend çizgisinden gelen kırılma alıcıların fiyat üzerindeki trend kontrolünü ele geçirerek harekete geçtiklerini gösteriyor.

Şu an itibariyle Solana fiyatı, son 24 saatte yüzde yüzde 5,95 yükselişle 20,77 dolardan işlem görüyor. Fiyat grafiğindeki yeşil mumlar, yükseliş trendine geçişin son derece sert olduğunu ortaya koyuyor ve bu durum yatırımcıların altcoin‘e olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, altcoin‘in fiyatı kırılan düşen trend çizgisini bir destek seviyesi olarak test etmek üzere küçük bir geri çekilme yapabilir. Eğer alıcılar fiyatı direnç trend çizgisinin üzerinde tutmayı başaracak olurlarsa yüzde 25 oranında yükselişin yaşanacağı bir ralli ile 26 dolar seviyesine taşıyabilirler.

Solana Fiyatı 26 Dolara Ulaşabilir mi?

Fiyatın düşen kama formasyonunun hedef seviyesine giderek formasyonu tamamlaması Solana için güçlü bir toparlanma anlamına geliyor. Şu anda düşen kama formasyonunun ortaya koyduğu hedef seviye 26 dolar olsa da SOL fiyatı 26 dolara ulaşmadan önce 21,25 dolar ve 24 dolarda yükselişi frenleyebilecek engellerle karşı karşıya.

SOL için teknik göstergelerden Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması‘nın (MACD) mavi çizgisi ve turuncu sinyal çizgisi arasındaki yükseliş geçişi, düşüş trendinin son bularak yükseliş trendine dönüğünün işaretini veriyor. 21,17 dolar seviyesine yakın bir noktada olan 50 ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ise alıcılar için yüksek arz bölgesi görevi görüyor.