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Önde gelen birkaç kripto projesi bu hafta token’ların kilidini açacak. Piyasalar şu anda yeşil renkte olduğu için bu hareketin token fiyatları üzerinde bir etkisi olabilir. Layer 2 ağı Optimism, bu hafta token kilidini açacak on kripto projesi arasında yer alıyor.

Token Kilitleri Bolca Açılıyor

31 Mayıs’ta OP token arzının %3,6’sının kilidi açılacak. Bu da bugün itibariyle yaklaşık 255 milyon dolar değerinde 154,6 milyon token’a denk geliyor. Token Unlocks’a göre bu, çekirdek katılımcılar ve yatırımcı grupları için ilk büyük kilit açma işlemi. Optimism’in programı, Ağustos 2026’ya kadar 4,7 milyar token’ı doğrusal olarak serbest bırakacak. Şu anda toplam arzın %67’si kilitli durumda.

Token kilitlerinin açılması genellikle arzı arttırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratır. OP gün içinde %1,6 artışla 1,65 dolardan işlem görüyor ancak Şubat ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,22 dolara kıyasla %49 düşüşte.

30 Mayıs’ta Sweatcoin (SWEAT) ve Galxe (GAL) için sürümler olacak. Sweatcoin günde yaklaşık 3,2 milyon token kilidini açarken, Galxe 586.666 token yayınlayacak.

1 Haziran’da STEPN, Hedera ve Acala’nın kilitleri açılırken, 2 Haziran’da 1inch ve Nym için tokenlar piyasaya sürülecek.

3 Haziran’da, yaklaşık 63,7 milyon dolar değerinde 61 milyon SUI token’ı piyasaya sürülecek. Ayrıca, Sui tokenomikleri, içeridekiler, yatırımcılar ve Vakıf için tahsis edilen büyük token parçalarıyla büyük ölçüde risk sermayesi ağırlıklı görünüyor.

SUI fiyatları bu yazının yazıldığı sırada %3,4 artışla 1,04 dolar seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte, token piyasaya sürüldüğünden bu yana düşüş eğilimi gösteriyor ve bu ayın başlarında 2,16 dolar olan en yüksek fiyatından %52 daha düşük.

Kripto Piyasası Borç Tavanı Anlaşmasıyla Canlandı

Kripto piyasaları gün içinde %2,8 değer kazanarak üç haftanın en yüksek seviyesi olan 1,21 trilyon dolara yükseldi. Momentum, ABD hükümetinin borç tavanını askıya alma konusunda anlaşmaya varmasıyla sağlandı.

Hafta sonu, Başkan Joe Biden ve Kongre üyesi Cumhuriyetçi Kevin McCarthy nihayet borç limitini Ocak 2025’e kadar kaldırma konusunda anlaşmaya vardı. Bu da artık hükümetin daha ne kadar borçlanabileceğine dair bir sınır olmadığı anlamına geliyor. Dahası, bu hamle risk iştahını arttırdı ve piyasalar hareketlendi. Bitcoin gün içinde %3,3 değer kazanarak yazım sırasında 28.075 dolara ulaştı. Bu, varlığın 8 Mayıs’tan bu yana gördüğü en yüksek fiyat. Ethereum son 24 saat içinde %2,9’luk bir artışla 1.900 doları aştı.