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Bir meme olarak piyasaya sürülen, çoğu zaman küçümsenerek görmezden gelinen ancak ünlü milyarder Elon Musk’dan aldığı destek ile milyarlarca dolarlık bir altcoin projesine dönüşen Dogecoin‘de (DOGE) dikkat çeken hareketlilik devam ediyor. 10.23 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte yüzde 1,23 yükselişle 0,07333 dolardan işlem gören DOGE, fiyat bakımından her ne kadar sakin bir seyir izliyor olsa da ağdaki işlem sayısı olağanüstü bir artışla karşı karşıya.

14 Yıl Sonra İlk Kez Bitcoin’i Geçti

Mayıs ayının başında Dogecoin ağındaki işlem sayısında kayda değer bir artış olmuş, her ne kadar 20 binin altında işlem sayısı görülmüş olsa da kripto para dünyasının gündemine girmişti. O zamandan beri işlem sayısında istikrarlı bir toparlanma görülen dev altcoin‘in ağında gerçekleştirilen işlem sayısı ani ve dikkat çekici bir şekilde artıyor.

Devam eden artışla ağdaki işlem sayısı 25 Mayıs’ta 1.15 milyona ulaştı. 26 Mayıs’ta ise işlem sayısı biraz daha artarak 1.16 milyona çıktı. Nihayetinde 27 Mayıs’a gelindiğinde, Dogecoin ağındaki işlem sayısı 2 milyon gibi oldukça önemli bir seviyeyi geçti. İşlem sayısındaki bu şaşırtıcı artışla Dogecoin ağındaki işlem sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, en büyük memecoin Bitcoin (BTC) ağındaki rekor işlem sayısını 14 yıl sonra ilk kez geçmiş oldu.

Dogecoin ağı üzerinde gerçekleştirilen işlem sayısındaki hızlı artışın arkasındaki temel katalizör ilgi çekici bir eğilime dayanıyor: Dogecoin Blockchain’i üzerinde DRC20 token’larının hızla basılması. Dogecoin ağındaki cazip düşük işlem ücretleriyle desteklenen bu aktivite dalgası, bir işlem seline ve ağ aktivitesinde önemli bir artışa neden oldu.

Fiyata Etki Edip Etmeyeceği Belirsizliğini Koruyor

Artan işlem sayısına rağmen Dogecoin’in fiyat performansı nispeten değişmeden kalmış durumda. Güncel verilerle 0,07333 dolardan işlem gören Dogecoin’in son 7 günde yüzde 1,42 değer kazandığı, son 30 günde ise yüzde 9,34 değer kaybettiği görülüyor.

Ağdaki işlem sayısının rekor üstüne rekor kırmasının DOGE fiyatını nasıl etkileyeceği ise henüz belli değil.