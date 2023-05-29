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Haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydetti ve günün ilk saatlerinde 28.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti.

Bitcoin, Haftaya Yükseliş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydetti ve günün ilk saatlerinde 28.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Yükselişlerin de etkisiyle Bitcoin’in toplam işlem hacminde CMC verilerine göre %60’lık bir artış gerçekleşti.

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle yeni haftaya yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), son 24 saat içinde ortalama %3,3’lük bir yükseliş kaydederek 1900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasası, yeni haftaya yüksek bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle haftaya yükseliş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu yükseliş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. PancakeSwap (CAKE), Injective (INJ), Mask Network (MASK), Quant (QNT) ve Lido DAO (LDO) kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasının haftanın ilk gününde yükseliş eğilimi göstermesine karşın gün içerisinde bu yükseliş eğiliminin aksine düşüşe geçen kripto para birimleri de oldu. Render Token (RNDR), Casper (CSPR), Flare (FLR), Toncoin (TON) ve Kava (KAVA) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.