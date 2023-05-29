Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (29 Mayıs 2023)

Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (29 Mayıs 2023)

Özet

  • Kripto para piyasası, yeni haftaya yükseliş ile başladı.
  • Son 24 saat içinde %3'e yakın bir değer artışı kaydeden Bitcoin, gün içerisinde 28.000 dolar seviyesini aştı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,16 trilyon dolara ulaştı.
15:50
29 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydetti ve günün ilk saatlerinde 28.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti.

Bitcoin, Haftaya Yükseliş ile Başladı

 

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydetti ve günün ilk saatlerinde 28.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Yükselişlerin de etkisiyle Bitcoin’in toplam işlem hacminde CMC verilerine göre %60’lık bir artış gerçekleşti.

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle yeni haftaya yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), son 24 saat içinde ortalama %3,3’lük bir yükseliş kaydederek 1900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasası, yeni haftaya yüksek bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle haftaya yükseliş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu yükseliş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. PancakeSwap (CAKE), Injective (INJ), Mask Network (MASK), Quant (QNT) ve Lido DAO (LDO) kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasının haftanın ilk gününde yükseliş eğilimi göstermesine karşın gün içerisinde bu yükseliş eğiliminin aksine düşüşe geçen kripto para birimleri de oldu. Render Token (RNDR), Casper (CSPR), Flare (FLR), Toncoin (TON) ve Kava (KAVA) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Bu 10 Altcoin, Sessiz Ancak Derinden Gidiyor: 10 Altcoin İçin Patlama Yakın mı?
Bu 10 Altcoin, Sessiz Ancak Derinden Gidiyor: 10 Altcoin İçin Patlama Yakın mı?
Dogecoin (DOGE) İşlemlerinde Parabolik Yükseliş! Bitcoin’in Rekorunu Kırdı!
Dogecoin (DOGE) İşlemlerinde Parabolik Yükseliş! Bitcoin’in Rekorunu Kırdı!
Tartışmaların Odağındaki Altcoin’in Sürpriz Yükselişi! Yüzde 35’i Aştı!
Tartışmaların Odağındaki Altcoin’in Sürpriz Yükselişi! Yüzde 35’i Aştı!
Yatırımcılar Shiba Inu Temalı Bu Altcoin’e Akın Ediyor! Hacim Patladı!
Yatırımcılar Shiba Inu Temalı Bu Altcoin’e Akın Ediyor! Hacim Patladı!
Korkulan Olacak Mı? Kritik Hafta Başlıyor! Bu Kadar Kripto Para Piyasaya Girerse Ne Olacak?
Korkulan Olacak Mı? Kritik Hafta Başlıyor! Bu Kadar Kripto Para Piyasaya Girerse Ne Olacak?
1 Haziran Öncesi Tüm Gözler Çin Altcoin’lerine Çevrildi! İşte O Altcoin’ler!
1 Haziran Öncesi Tüm Gözler Çin Altcoin’lerine Çevrildi! İşte O Altcoin’ler!
26 Doları Görüp Geleni Pişman Etmişti! Popüler Altcoin’de “Kırılma Noktası” Heyecanı!
26 Doları Görüp Geleni Pişman Etmişti! Popüler Altcoin’de “Kırılma Noktası” Heyecanı!
Bitcoin’de Kritik Saatler! Fiyat Kritik 27.600 Doları Aştı! Borç Tavanında Yeni Gelişme Mi Var?
Bitcoin’de Kritik Saatler! Fiyat Kritik 27.600 Doları Aştı! Borç Tavanında Yeni Gelişme Mi Var?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023