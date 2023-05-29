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Kripto para sektörü bugün Bitcoin‘in (BTC) ani yükselişini konuşurken bir kripto para borsası kısa sürede dikkatleri kötü bir şekilde üzerine çekmeyi başardı. 2018 yılında kurulan ve Britanya Virjin Adaları merkezli olan kripto para borsası BKEX, kötü bir haber ile gündemde. Borsa, şu an ciddi bir soruşturma ile ilgili işbirliği yapıyor ve bu kapsamda para çekme işlemlerinin durdurlacağını açıkladı.

BKEX’in Başı Belada

Colin Wu tarafından aktarılan ve BKEX’in internet sitesinde de yer alan bilgilere göre platformdaki kullanıcıların fonlarının kara para aklama eyleminde kullanıldığı düşünülüyor. BKEX bu kapsamda polis ile işbirliği yaptıklarını ve kanıt toplamak için para çekme işlemlerinin de durdurulacağını belirtti. Ekibin aktif olarak bununla ilgili olan yetkililerle işbirliği içerisinde olduğu ve sorunun çözümü için çalışıldığı belirtildi.

BKEX tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Bu süreçte şeffaf ve zamanlı iletişim yaklaşımını sürdüreceğiz. Eğer bu süreçte herhangi bir problem yaşar veya yardıma ihtiyaç duyarsanız müşteri destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda destek ve yardım sunmaktan memnuniyet duyacağız. Borsanın normal işleyişine dönmesi için çalışacağız ve kullanıcıları her zaman ön plana koyacağız.”

Özellikle BTC, ETH, SOL, DYDX, LTC, DOGE, AVAX, MATIC ve DOT işlem pariteleri ile ön plana çıkan BKEX, 100 kata kadar kaldıraç sunması ile de tanınıyor. BKEX’in bir ürününde ise 500 kata kadar kaldıraç sunulduğu biliniyor. Borsanın 24 saatlik ticari hacmi ise CoinMarketCap verilerine göre 443 milyon dolar olarak açıklandı. Bu, kesinlikle önemli bir hacim ve BKEX ciddi bir kullanıcıya sahip gibi gözüküyor.

BKK, Düşüş Yaşamadı

BKEX borsasının hayata geçirdiği BKEX Chain (BKK) ise son 24 saat içerisinde ciddi bir düşüş yaşamadı. BKK fiyatının bunun aksine tam olarak bugün yükselişe geçtiği ve %2 değer kazandığı görülmekte. Bunun aslına lider kripto para birimi Bitcoin’in %4 ve üzeri yükselişi ile ilgisinin olması muhtemel. Kripto para borsaları birçok ülkede regülasyonlara tam olarak uymak zorunda ve kolluk kuvvetleri tarafından iletilen talepler de BKEX’in yaşadığı duruma benzer durumlar yaratabiliyor.