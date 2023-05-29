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Solana (SOL), Yeniden Kritik Direnci Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?

Özet

  • Kripto para piyasası haftaya yükseliş yönlü bir ivme ile başladı.
  • Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1'e yakın bir değer artışı kaydederek 20 dolar direncini aştı.
  • Dune Analytics verilerine göre ise Solana ağının aktif kullanıcı sayısında önemli artışlar kaydedildi.
17:16
29 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle yeni haftaya yükseliş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle son 24 saatte %1’e yakın bir değer artışı kaydeden Solana (SOL), 20 dolar direncini aştı ve 20,7 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Solana (SOL), Kritik Direnci Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya yükseliş ile başladı ve günün erken saatlerinde 28.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasındaki volatilitenin artmasıyla beraber Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasasının hafta başında yükseliş eğilimi göstermesiyle birlikte piyasadaki çoğu altcoin de gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Solana (SOL), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 20 dolar direncini aştı ve 20,7 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Güncel Metrikler, Solana (SOL) İçin Hangi Sinyalleri Veriyor?

Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimine kıyasla gün içerisinde nispeten düşük oranlı bir yükseliş kaydetse de 20 dolar direncini aşarak 21 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Ayrıca Solana ağ etkinliği başta olmak üzere birçok önemli metrik de yükselişe geçti. Solana ağının aktif kullanıcı sayısında önemli artışlar kaydedildi.

Dune Analystics verilerine göre 1 Mayıs’taki tekil aktif kullanıcı sayısı 1 Nisan’a kıyasla %146,58 gibi büyük bir artış kaydederek 3,6 milyona ulaştı. Ayrıca tüm benzersiz aktif Solana kullanıcılarının kümülatif sayısı ise 39,75 milyona yükseldi.

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