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  •   2023’deki Altcoin Rallisini Bilmişti! Analist, Bitcoin (BTC) İçin Yeni Hedeflerini Açıkladı

2023’deki Altcoin Rallisini Bilmişti! Analist, Bitcoin (BTC) İçin Yeni Hedeflerini Açıkladı

Özet

  • DonAlt, yaptığı isabetli BTC tahminleri ile tanınıyor.
  • Analist daha önceki tahminlerine bir yenisini ekledi.
  • Ünlü isme göre 27.400 dolar direnci çok kritik.
19:21
29 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü, Bitcoin‘in(BTC) yeniden hareketlenmesi ile yeşil bir görünüm elde etti ve herkes yeni bir ralliye odaklandı. BTC kısa süreliğine 28.000 doların üzerine çıkarken herkesin beklediği 30.000 dolar üzeri ise henüz görülmedi. Daha önce yaptığı tahminlerle 2023 yılındaki mini rallileri bilen analist ise şimdi BTC için kritik bir açıklamada bulundu.

Bitcoin Fiyatında Yeni Ralli

Twitter’ın en çok tanınan analistlerinden olan DonAlt, YouTube kanalından yaptığı açıklamada Bitcoin için kritik fiyatlara işaret etti. DonAlt, BTC fiyatının başka sert bir düşüş görmeden 30.000 dolar üzerine çıkmasını bekliyor. Analist konu hakkında şunları belirtti:

“Eğer 27.400 doların üzerine çıkabilirsek bu kritik bir sinyal olacaktır. Bence bu bizi gerçekten 29.400 dolara taşıyabilir ve daha sonra ufak bir düşüş olabilir. Bu harika olur.”

Analist, kendi boğa planını ise şu şekilde açıklayıp yatırımcıları heyecanlandırdı:

“Ben tekrar 27.400 doları görmek isterim. Eğer bu seviyeye geçersek bu sefer yükseliş yani “moon” vakti gelecektir ve bunu görmeyi çok istiyorum. Aylık direnç 35.000 dolar olarak görülüyor ve bu aslında oldukça iyimser bir tahmin. Her geçen gün daha fazla bullish oluyorum.”

Bitcoin, daha önce de 30.000 dolar üzerine çıkmayı denese de burada kalıcı olmaadı. 2023 yılındaki ralli beklenenden kısa sürdü ve makro ekonomik faktörler kesinlikle bu durumda çok etkili oluyor.

BTC’de Kritik Fiyat

Analist DonAlt da konu hakkında yaptığı açıklamada aslında 27.400 doların önemine değindi. Ünlü kripto para analisti, bu direncin kırılması durumunda 35.000 dolara göz kırptı ve iki kritik tahmin verdi. 27.400 bugün de denendi ancak BTC bunun üzerinde kalamadı. BTC’nin 24 saatlik ticari hacminin de şu an beklenen seviyede olmadığı görülüyor. Bu durum aslında BTC’nin henüz ralliye hazır olmadığı şeklinde de yorumlanabilir.

Bitcoin’in özellikle ABD’den gelecek olan enflasyon verileri ve borç görüşmeleri kapsamında ciddi fiyat hareketleri yaşaması muhtemel. Bu esnada kripto para sektörünün toplam piyasa değeri de ciddi dalgalanmalar yaşıyor ve sadece 24 saat içerisinde %1,4 yükseliş yaşandı. BTC ise bu yükselişte kesinlikle başı çekiyor.

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