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PancakeSwap ekibi, gün içerisinde resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile yeni lansmanını duyurdu. Yapılan resmi duyuruda PancakeSwap’ın NFT’leri de içinde barındıran yeni bir oyun platformu olan “Pancake Protectors” tanıtıldı. Yapılan duyurunun ardından yükselişe geçen CAKE, %10’u aşan bir değer artışı kaydederek 1,73 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

PancakeSwap, Yeni Lansmanını Duyurdu

PancakeSwap, gün içerisinde resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile önemli bir duyuru yaptı. Yapılan paylaşımda, Mobox tarafından desteklenen ve içerisinde NFT’leri de barındıran bir “PvP GameFi protokolü” olan “Pancake Protectors” tanıtıldı. PancakeSwap (CAKE) ekibi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre GameFi platformu Pancake Protectors mainnet’te başlatıldı. Ekip, oyun platformuna ilişkin detayları yeni bir blog gönderisinde paylaştı.

Pancake Protectors’ın lansmanının duyurulmasının ardından ise CAKE, saatler içerisinde yeniden yükselişe geçti ve gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Değer Artışı %10’u Aştı

Merkeziyetsiz kripto para borsası PancakeSwap‘ın yerel kripto para birimi CAKE, ekibin yeni oyun platformunu tanıtmasıyla birlikte saatler içerisinde yeniden yükselişe geçti. CAKE, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’u aşan bir değer artışı kaydederek 1,73 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu.

CAKE’teki yükselişin yanı sıra kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de güne çeşitli oranlarda değer artışları ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin’in sabah saatlerinde 28.000 dolar seviyelerini aşmasının ardından kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaşırken Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer artışlarıyla beraber 1890 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.