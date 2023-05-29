Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Reddit’in NFT Satışları 32 Milyon Doları Buldu: Kaç Milyon Kişi Tutuyor?

Reddit’in NFT Satışları 32 Milyon Doları Buldu: Kaç Milyon Kişi Tutuyor?

Özet

  • Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Reddit'in NFT satışları sürüyor.
  • Platformun NFT koleksiyonları toplam 30 milyon doların üzerinde gelire ulaştı.
  • NFT sahibi kullanıcıların sayısı ise artıyor.
20:40
29 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü sert bir genel düşüş yaşasa da Bitcoin (BTC) yavaş yavaş yaraları sarmaya çalışıyor. BTC fiyatının ani yükselişi ise 1 sene önce fırtınalar estiren NFT piyasasını tam olarak canlandıramadı. Bunun için kesinlikle altcoinlerin de hareketlenmesi gerekiyor. NFT’ler için bu olumsuz duruma rağmen ise her şey bitmiş sayılmaz ve bazı koleksiyonlar ciddi fiyatlanma ile popülerlik yakalamış durumda. Bunlardan birisi de Reddit’in NFT koleksiyonu olmuş gibi gözüküyor.

Reddit NFT Koleksiyonları Rekor Kırıyor

Blockchain yanlısı sosyal medya platformu Reddit, kendi NFT koleksiyonu ile ön plana çıkıyor. Temmuz 2022 gibi piyasaya sürülen koleksiyon, topluluk tarafından çok sevildi ve Polygon (MATIC) ağına da ciddi ses getirdi.

MANI tarafından da paylaşılan on-chain verilere bakıldığında yaklaşık 10 milyon tekil Reddit hesabının, NFT sahibi olduğu ve koleksiyona bağlı kaldığı görülüyor. Bu da toplamda 38,5 milyon dolarlık satış yapıldığını gösteriyor. Aslında The Senses, Poieeeyee ve Foustlings isimli üç farklı koleksiyon, Reddit NFT koleksiyonları arasında en çok satışı yaptı ve hepsi bireysel olarak 1 milyon dolarlık satışın üzerine çıktı. DuneAnalytics verilerine göre en başarılı olan ise The Senses oldu.

Rabbids, Ciddi Kazanç Getirdi

Reddit bir süre bu NFT’lerin bir kısmını bedava dağıttı. 303.033 satış yaptığı görülse de Reddit özellikle Ubisoft ile yaptığı ortaklık sonrasında Rabbids isimli NFT koleksiyonunu ücretsiz dağıttı. İkonik uzaylı tavşan karakterleri içeren bu koleksiyon, ciddi başarı elde etmişti.

Ubisoft’un ticari haklarına sahip olduğu Rabbids, 2000’li yılların başına dayanıyor ve artık Polygon ağında ciddi bir hacme sahip. Reddit, 1,66 milyar kullanıcı sayısı ve geçen yıl %39 büyümesi ile kesinlikle dünyanın en büyük ve aktif sosyal medya platformlarından birisi. Platformun özellikle kripto para ve blockchain konusunda tecrübeli ve istekli topluluklara sahip olması ise durumu değiştiriyor. Reddit’in bu eşsiz durumu, platformu çok daha özel kılmakta.

Son dönemde buna ek olarak Bitcoin ağı tabanlı NFT koleksiyonları da ciddi sükse yaptı. Ordinals gibi koleksiyonlar, kesinlikle genel bir NFT rallisi yararına hareket ediyor ve beklentiyi artırıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Bu Kripto Projesine Dikkat! Binance, Hashkey Gibi Devler Yatırım Yaptı!
Bu Kripto Projesine Dikkat! Binance, Hashkey Gibi Devler Yatırım Yaptı!
NFT’ler Geri Mi Dönüyor? Ethereum Destekçileri Sonunda Güneşi Görecek Mi?
NFT’ler Geri Mi Dönüyor? Ethereum Destekçileri Sonunda Güneşi Görecek Mi?
Şok Rapor! Kripto Paraları Yasaklayan Çin’in Sıradaki Hedefi NFT’ler Olabilir!
Şok Rapor! Kripto Paraları Yasaklayan Çin’in Sıradaki Hedefi NFT’ler Olabilir!
ABD Gizli Servisi Kripto İçin Düzenlediği AMA Oturumunu Tamamladı! İşte Detaylar!
ABD Gizli Servisi Kripto İçin Düzenlediği AMA Oturumunu Tamamladı! İşte Detaylar!
Binance Tüm Oyunu Değiştirecek Hamleye Hazırlanıyor! Bu Andan Sonra Her Şey Farklı Olacak!
Binance Tüm Oyunu Değiştirecek Hamleye Hazırlanıyor! Bu Andan Sonra Her Şey Farklı Olacak!
LG Müjdeyi Verdi! Teknoloji Devinden Kripto Para Adımı!
LG Müjdeyi Verdi! Teknoloji Devinden Kripto Para Adımı!
Sıcak Gelişme: Elon Musk Yine Kriptoda Fiyatı Yüzde 50 Uçurdu! DOGE, SHIB, PEPE, FLOKI Hiçbiri Değil!
Sıcak Gelişme: Elon Musk Yine Kriptoda Fiyatı Yüzde 50 Uçurdu! DOGE, SHIB, PEPE, FLOKI Hiçbiri Değil!
Binance de Bitcoin’de Baş Döndüren Ordinal Dalgasına Katıldı! Mayıs Sonuna Kadar Geliyor!
Binance de Bitcoin’de Baş Döndüren Ordinal Dalgasına Katıldı! Mayıs Sonuna Kadar Geliyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023