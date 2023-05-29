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Kripto para sektörü sert bir genel düşüş yaşasa da Bitcoin (BTC) yavaş yavaş yaraları sarmaya çalışıyor. BTC fiyatının ani yükselişi ise 1 sene önce fırtınalar estiren NFT piyasasını tam olarak canlandıramadı. Bunun için kesinlikle altcoinlerin de hareketlenmesi gerekiyor. NFT’ler için bu olumsuz duruma rağmen ise her şey bitmiş sayılmaz ve bazı koleksiyonlar ciddi fiyatlanma ile popülerlik yakalamış durumda. Bunlardan birisi de Reddit’in NFT koleksiyonu olmuş gibi gözüküyor.

Reddit NFT Koleksiyonları Rekor Kırıyor

Blockchain yanlısı sosyal medya platformu Reddit, kendi NFT koleksiyonu ile ön plana çıkıyor. Temmuz 2022 gibi piyasaya sürülen koleksiyon, topluluk tarafından çok sevildi ve Polygon (MATIC) ağına da ciddi ses getirdi.

MANI tarafından da paylaşılan on-chain verilere bakıldığında yaklaşık 10 milyon tekil Reddit hesabının, NFT sahibi olduğu ve koleksiyona bağlı kaldığı görülüyor. Bu da toplamda 38,5 milyon dolarlık satış yapıldığını gösteriyor. Aslında The Senses, Poieeeyee ve Foustlings isimli üç farklı koleksiyon, Reddit NFT koleksiyonları arasında en çok satışı yaptı ve hepsi bireysel olarak 1 milyon dolarlık satışın üzerine çıktı. DuneAnalytics verilerine göre en başarılı olan ise The Senses oldu.

Rabbids, Ciddi Kazanç Getirdi

Reddit bir süre bu NFT’lerin bir kısmını bedava dağıttı. 303.033 satış yaptığı görülse de Reddit özellikle Ubisoft ile yaptığı ortaklık sonrasında Rabbids isimli NFT koleksiyonunu ücretsiz dağıttı. İkonik uzaylı tavşan karakterleri içeren bu koleksiyon, ciddi başarı elde etmişti.

Ubisoft’un ticari haklarına sahip olduğu Rabbids, 2000’li yılların başına dayanıyor ve artık Polygon ağında ciddi bir hacme sahip. Reddit, 1,66 milyar kullanıcı sayısı ve geçen yıl %39 büyümesi ile kesinlikle dünyanın en büyük ve aktif sosyal medya platformlarından birisi. Platformun özellikle kripto para ve blockchain konusunda tecrübeli ve istekli topluluklara sahip olması ise durumu değiştiriyor. Reddit’in bu eşsiz durumu, platformu çok daha özel kılmakta.

Son dönemde buna ek olarak Bitcoin ağı tabanlı NFT koleksiyonları da ciddi sükse yaptı. Ordinals gibi koleksiyonlar, kesinlikle genel bir NFT rallisi yararına hareket ediyor ve beklentiyi artırıyor.