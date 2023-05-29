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  •   Kaç Dolar Olacaklar? LINA, TOMO, BEL ve CREAM Coin Yorumları! Yükselen Kripto Paralar!

Kaç Dolar Olacaklar? LINA, TOMO, BEL ve CREAM Coin Yorumları! Yükselen Kripto Paralar!

Özet

  • CREAM gelecek BUSD paritesiyle birlikte delist edilebilir. Ralli sona ermiş görünüyor.
  • LINA Coin 0,0185 doları koruyabilirse 0,03 dolarlı hedefler gündeme gelebilir.
  • Bitcoin fiyatı düşüyor ve bu durum altcoinlerdeki rallilerin önünü kesibilir.
21:00
29 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatının 28.000 doları aşmasıyla bazı altcoinler günlükte çift haneli kazançlar elde etti. Binance borsasındaki LINA, TOMO, BEL ve CREAM kazanç listesinde başı çekiyor. Peki bu yükselişleri daha ne kadar devam edebilir? Güncel fiyat hedefleri neler? Yatırımcıları hangi seviyeler bekliyor?

LINA Coin Yorumları

Öncelikle Bitcoin cephesindeki yükseliş şimdilik duruldu ve yatırımcılar ilerleyen saatlerde kayıpların arttığını görebilir. Bugün ve yarın makro cephede sakin geçecek, ABD piyasaları tatil ancak haftanın geri kalanında artması beklenen volatilite risk iştahını sınırlandırıyor. Kısa süre önce LINA fiyatının 0,018 doları aşabileceğinden bahsetmiştik. Bugün %20 yükselen fiyat hedefine ulaştı.

Son 1 yılda %100 oranında artan altcoin 0,019 dolar üstü kapanışlar yapabilirse 0,031 dolara doğru ralliyi uzatabilir. Ancak Bitcoin cephesindeki olumsuzluk 0,0185 dolar direncini güçlendiriyor. Eğer kral kripto para birimindeki düşüş sürerse LINA Coin fiyatının da 0,014 ve 0,011 seviyelerine indiğini görebiliriz.

TOMO Coin Grafik Tahmin

22 Mayıs tarihinde 1,12 doları aştığından beri TOMO Coin fiyatı hızla yükseliyor. Dün geç saatlerde 2,52 dolara iğne attı ve şimdi çift haneli kazancını koruyor. Ancak fiyat 1,46 dolarda ve kısa vadede 1,44 dolar altı kapanışlar 1,24 doların test edilmesine neden olabilir. Anlık yaşanan yükselişin piyasadaki sığ likidite ile de bağlantısı var. Eğer altcoinler bir yükseliş dönemi başlatırsa benzer anormal piyasa hareketlerini görmeye devam edebiliriz.

BEL Coin Fiyat Tahminleri

Yükseliş yaşayan diğer altcoinlere benzer şekilde BEL Coin fiyatı da 22 Mayıs’ta yükselişine başladı. Fiyat 0,7 dolar eşiğini aştıktan sonra 7 gün içinde 0,93 dolara ulaştı. Şimdilik BTC geri çekildiği için ralli sona ermiş gibi görünüyor. Kısa vadede 0,85 dolar altı kapanışlar düşüş ivmesini artırabilir. Bu senaryoda 0,75 ve 0,7 dolar tabanlarında alıcıların harekete geçmesi beklenecek. Sürpriz bir rallideyse 0,93 dolar üstü kapanışlar 1,3 ve 1,5 dolara doğru yeni zirveler doğurabilir.

CREAM Coin Yorumları

CREAM Coin özelinde genel bir detay var. Binance borsasında sadece BUSD paritesinde işlem gören altcoinlerin bazı riskleri var. Öncelikle önümüzdeki yıl ilk çeyrek sonuna kadar BUSD tarih olacak. Yani sadece BUSD paritesinde işlem gören altcoinlerin delist olma ihtimali yüksek. Binance eğer projede ilerleme ve parite hacminde büyüme görmezse CREAM dahil birçok altcoini delist edebilir. Diğer taraftan BUSD kullanımı azalıyor ve zaman geçtikçe delist öncesinde bir likidite sorunu görebiliriz. İtfalar bitmeden arzın sıfıra yaklaşması gerekecek.

Fiyata dönecek olursak 5 Mayıs tarihinde piyasalar çökerken o yükselişe geçti ve 15 dolardan 29,75 dolara kadar ralli sürdü. Şimdi 24 günlük rallinin sonuna gelinmiş gibi görünüyor. Eğer 26 dolar seviyesi altında kapanışlar olursa mevcut görünüm fiyatın başladığı yere kadar geri çekilebileceğini söylüyor.

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