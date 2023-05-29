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Son 1 Ayda Bu Altcoin Kadar Hiç Biri Konuşulmadı! Yatırımcısını Bir Kere Daha Mutlu Edecek Mi?

Özet

  • Pepe (PEPE) coin fiyatı kritik seviyeye ulaştı.
  • PEPE'nin alım baskısı yükseliş emir bloğunda görülüyor.
  • Düşen açık faiz oranları PEPE için zorluk oluşturuyor.
21:25
29 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ortaya çıkışından bu yana herkesin dilinden bir an olsun düşmeyen ve çoğu yatırımcısını zengin eden Pepe (PEPE), bir süredir sıkı bir şekilde ayıların kontrolü altındaymış gibi görünüyor.

Mayıs ayı boyunca grafiklerde sürekli olarak daha düşük dip seviyelere ev sahipliği yaptı ki bu da daha sonrasında kripto parayı satın alanlar için tam anlamıyla bir facia oldu. Ancak, fiyat hareketi kritik bir seviyeye ulaştı ve bu da özellikle Bitcoin (BTC) 28.000 doları yeniden geçerse toparlanma şansını artırabilir.

PEPE Fiyat Grafiği

Dört saatlik grafik zaman diliminde, Binance Exchange verilerine göre, PEPE’nin fiyat düşüşü 0,00000105 dolar ile 0,00000141 dolar (camgöbeği) seviyesinde hafifledi. Bu bölge, 12 saatlik grafikte 12 Mayıs’ta oluşan bir yükseliş emir bloğu (OB) olarak görülüyordu.

Şimdiye kadar, yükseliş OB’sindeki fiyat reaksiyonu, alt mum çubuğu fitillerinin gösterdiği gibi, 24 Mayıs’tan bu yana pozitif olmuştu. Bu durum, PEPE’nin bu seviyede önemli bir alım baskısı gördüğünü ve bu seviyenin olası bir fiyat dönüşü için önemli bir talep bölgesi olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, fiyatın bir tarafı trend çizgisi direnci (turuncu), diğer tarafı ise yükseliş OB’si tarafından sınırlandırılmıştı.

Boğalar trend çizgisi direncini aşmaya devam ederse, PEPE %50 Fib seviyesi olan 0,00000160 dolara yükselmeyi deneyebilir. Böyle bir hareket tüm Mayıs kayıplarını tersine çevirmeyecek olsa da, çok küçük de olsa fiyat bir fiyat hareketi sağlama potansiyeli yaratabilir.

Tersine, trend çizgisi direnci devam ederse satıcılar kontrollerini sürdürebilir. Böyle bir hareket PEPE’nin %23,6 Fib seviyesi olan 0,00000131 dolar ya da 0,00000105 dolar seviyelerinde gevşemesine neden olabilir. Bu arada, OBV hafifçe iyileşerek çok az talep olduğunu gösterdi. RSI da yükseldi ancak basın zamanı itibariyle nötr seviyenin altına gerileyerek alım baskısının azaldığını vurguladı.

Pepe Coin Yorum

Düşen açık faiz (OI) oranları göz önüne alındığında, kısa vadeli boğalar daha fazla zorlukla karşılaşabilir. PEPE’nin OI’si Mayıs ortasında 80 milyon doların üzerindeyken son birkaç gün içinde 40 milyon dolar civarına düştü. Bu, güçlü bir toparlanmayı ve yükseliş momentumunu sıkıntıya düşürebilecek %50’lik bir OI düşüşü anlamına geliyor olabilir.

Bununla birlikte, hacim ağırlıklı fonlama oranları son birkaç günde pozitifti ve özellikle BTC 28.000 doları geçerse boğalara biraz umut verebilir.

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