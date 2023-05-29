Okuma Süresi: 3 Dakika

2023’ün beşinci ayı sona ererken ve Haziran yaklaşırken, kripto para piyasasındaki varlıkların çoğu daha yeşil bir günle yeni aya başlamayı gözüne kestirmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte, 25.000’den fazla kripto para birimi arasında, en azından şimdilik, hepsinin yatırım yapmak için iyi bir fikir olmadığı mantıklı görülebilir.

Bu nedenle uzmanlar, çeşitli kripto derecelendirmelerini, geçmiş fiyat eğilimlerini ve en son gelişmeleri (ya da bunların eksikliğini) dikkate alarak, Haziran 2023’te dahil olmaktan kaçınmanın akıllıca olabileceği üç kripto varlık listesini yatırımcılarla paylaştı.

Kusama (KSM)

Ne yazık ki Kusama (KSM), Weiss Crypto Ratings’e (WCR) göre benimseme ve teknolojide ‘E-‘ veya ‘çok zayıf’ ve piyasa performansında ‘D+’ veya ‘zayıf’ (ortalama not ‘E’dir) olan düşük derecelendirmeleri nedeniyle ‘kaçınılması gerekenler’ listelerinde yer almaya devam ediyor. Aynı zamanda, varlık Wikirating’in Kripto Derecelendirme Endeksi’nden (CRI) ‘CC’ derecesine sahipti ve bu da başarısızlığa karşı ‘şu anda oldukça savunmasız’ olduğunu göstermekte.

Kusama şu anda 26,32 dolar fiyatla el değiştiriyor ve Cosmos IBC aracılığıyla Polkadot (DOT) ile ilk bağlantı haberinin etkisiyle son bir günde %2,30 ve bir önceki hafta %3,97 artış gösterdi. 29 Mayıs’ta alınan verilere göre aylık grafikte %16,47 düşüş gösterdi.

Mina Protocol (MINA)

Düşük derecelendirmeye sahip bir diğer suçlu da Mina Protocol (MINA) olup, Wiki’nin CRI’sı bu kripto varlığın savunmasız ve değerli kalması için uygun ticari, finansal ve ekonomik koşullara bağlı’ olduğunu öne sürerek ‘CCC’ puanı verirken, WCR ona teknoloji / benimseme açısından ‘E’ veya ‘çok zayıf’ ve piyasa performansı için ‘D+’ puanı verdi (‘E+’ ortalama notu).

Merkezi olmayan finans (DeFi) ve Web3 alanları için sıfır bilgi (ZK) kanıtı destekli yeni bir düzenleyici uyumluluk aracının duyurulmasına rağmen, MINA önceki 30 gün içinde %15,67’lik bir kayıp biriktirdi, ancak son kripto piyasası pozitifliği fiyatını son 24 saatte %0,52 ve hafta genelinde %1,29 artırdı.

Bitcoin Gold (BTG)

Bu arada, Bitcoin Gold (BTG) hem Wikiratings hem de TokenInsight’tan ‘CC’ (‘son derece savunmasız’) puanı alırken, WCR ona yatırımcıların ‘kaçının’ ya da ‘tutun’ olarak yorumlayabileceği ‘C-‘ notu ya da ‘adil’ notu verdi, teknoloji / benimseme alanında ‘C’ ve piyasa performansı için ‘D+’ ya da ‘zayıf’, yazım zamanında BTG 13,47 $ fiyattan işlem görüyordu.

Bu fiyata göre, amiral gemisi DeFi varlığı olan Bitcoin’in (BTC) çatallarından biri olan ve temel GPU’ları kullanarak yeni bir madencilik protokolü sunan BTG, geçtiğimiz ay %8,52’lik bir kayba ev sahipliği yaparken, gün içinde %4,70 ve önceki hafta boyunca %2,03’lük bir artış kaydetti.