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  •   Bu Rapor Her Şeyi Açıklıyor! Solana (SOL) İçin Çarpıcı VanEck Yorumu!

Bu Rapor Her Şeyi Açıklıyor! Solana (SOL) İçin Çarpıcı VanEck Yorumu!

Özet

  • Ethereum için 2030'a kadar 51 bin doları bekleyen VanEck raporu üzerine dikkat çeken bir açıklama geldi.
  • VanEck'in dijital varlık araştırma departmanının başkanı M. Sigel, Solana için de benzer bir yükseliş olabileceğini söyledi.
  • Sigel'e göre Ethereum'a göre Solana'da daha fazla risk söz konusu.
22:25
29 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

VanEck’in’in dijital varlık araştırma departmanına göre Ethereum’un (ETH) en ciddi rakibi olarak gösterilen Solana (SOL), belirli koşulların yerine getirilmesi halinde büyük bir yükseliş potansiyeline sahip. İşte VanEck’in yayımladığı çarpıcı rapordaki Solana detayı.

ETH için 51 Bin Dolar Öngörüsü

VanEck, geçtiğimiz hafta 2030 yılında Ethereum‘un ulaşacağı fiyata ilişkin tahminlerini detaylandırdığı bir araştırma raporu yayınlamış, raporda en büyük altcoin’in çok sayıda iş sektöründe yaygın olarak benimseneceği tezinden hareketle bir boğa durumunda ETH‘nin 51 bin dolara ulaşacağı belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

Bu tahminleri, Ethereum’un iş süreçlerini halka açık Blockchain’lere taşımaktan kazanç sağlama potansiyeli en yüksek olan iş sektörlerinin ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü barındıran baskın açık kaynaklı küresel yerleşim ağı haline geldiği tezine dayandırıyoruz. Benzer akıllı sözleşme platformlarından oluşan bir portföyde, baskın platformun muhtemelen pazar payının çoğunu alacağını varsayıyoruz.

Solana İçin de Benzer Bir Durum Söz Konusu

VanEck’in dijital varlık araştırma departmanının başkanı Matthew Sigel, rapor sonrası Bankless’e verdiği röportajda, aynı bakış açısının Solana için de kullanılabileceği, ancak daha yüksek bir risk profilinin söz konusu olduğunu belirterek şunları söyledi:

Yukarı yönlü bakış açısından, penetrasyon oranına ilişkin ilk iki varsayımımızı bir araya getirdiğinizde ve ardından Solana’nın tüm açık kaynaklı Blockchain aktivitesinin yüzde 70’ini üstlendiğini varsayarsanız, yukarı yönde hareket ihtimali çok daha yüksek olur ancak risk çok daha yüksek. Özellikle Solana’da gözlemlediğimiz bir diğer husus da MEV’in gelir kaleminin çok daha yüksek bir yüzdede olması ve bunun da merkezileşme sorunlarına yol açıyor olması. Bu Blockchain’de opaklık var, değeri çıkaran daha az sayıda gerçekten aktif katılımcı var ve bu durum soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla, ATOM ve Solana gibi altcoin‘lerde daha fazla avantaj olsa da net olmayan şeylerden, bilinmeyenlerden dolayı yatırımcıların pozisyonlarındaki payı çok daha küçük.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre SOL bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,67 düşüşle 20,52 dolardan işlem görüyor.

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