Okuma Süresi: 3 Dakika

Mayıs bitti ve önceki aylarda alıştığımız yeni zirvelerden birini göremedik. Eşitlik de bozulmuş oldu. Geçmiş yıllardaki veriler Mayıs ayının nötr bir dönem olduğunu gösteriyordu. Eğer fiyat bu seviyelerde kalırsa Mayıs artık düşüş ayı olarak anılacak. Peki Haziran için beklentiler neler? DOGE dahil 4 kripto para nasıl performans gösterecek.

Cardano (ADA) Haziran Tahmini

Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden olan Cardano birçok sorunla mücadele ediyor. Alonzo, Vasil derken fiyatı yukarı çekecek gelişmeler geride kaldı. Yavaş gelişen ağ ilgi kaybediyor. İyi bir Mayıs ayı yaşamadı ve Haziran da pek parlak görünmüyor. Cardano (ADA) fiyatı yılın başından bu yana yükselen bir destek çizgisi izledi. Bunu yaparken, 15 Nisan’da yılın en yüksek seviyesi olan 0,46 dolara ulaştı. Bu zirvede başlayan düşüş halen durmuş değil.

Fiyat, 11 Mayıs’taki ilk sıçramanın ardından 26 Mayıs’ta bir kez daha düşme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak, daha sonra başka bir sıçrama izledi. Tam 151 gündür bu hat yerinde ve Haziran ayında aşağı yönlü bir kırılma muhtemel görünüyor. Eğer kötü senaryo gerçekleşirse ADA Coin fiyatının 0,3 dolara kadar düştüğünü görebiliriz. Tam tersi şekilde Bitcoin öncülüğünde ivme kazanacak yükseliş ADA Coin fiyatını 0,45 dolara taşıyabilir.

Algorand (ALGO) Grafik Yorum

ALGO fiyatı yılın başında bir sıçrama başlattı, ancak 0,28 dolarlık direnci yıkamadı. Düşüş, Mayıs 2023’te 0,15 dolarına kadar devam etti. Yılın dip seviyesi 0,15 dolar oldu. Şimdi, fiyat 2020’nin en düşük seviyesi olan 0,14 dolara yaklaşıyor. Haftalık RSI 50’nin altında ve bu da Haziran ayında düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Eğer 0,16 dolar üstü kapanışlar olursa 0,21 bölgesi hedeflenebilir.

EOS Alınır Mı?

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana fiyat düşüyor. EOS Coin son 12 ay içinde üç kez 0,85 dolar seviyesine indi. Çizgiler her dokunulduğunda zayıfladığından, bu alandan nihai bir kırılma en olası senaryo gibi görünüyor. Bu olasılık, 50’nin altında olan, azalan ve yükselen destek hattından çoktan kopmuş olan RSI tarafından desteklenmektedir.

Eğer Haziran ayı kripto için iyi geçmezse ve ciddi bir yükseliş dalgası başlamazsa 0,85’in kırılmasıyla 0,45 dibine yolculuk başlayabilir. Bu bölge 2017 sonundan beri ziyaret edilmiş değil.

DOGE Geleceği Grafik

Elon Musk onunla eskisi kadar ilgilenmiyor ve Twitter’ın teknik işlerine odaklanmış olması DOGE fiyatının da ciddi anlamda erimesine neden oldu. Twitter’a entegre etme planını askıya aldı ancak ödeme hizmetlerinin yakın zamanda sosyal medya platformuna gelmesi dedikoduları ateşleyeceği için DOGE destek bulabilir.

DOGE fiyatı, Ekim 2022’de 0,12 dolarlık yatay direnç alanı tarafından reddedildiğinden beri düştü. Düşüş, fiyatı Haziran 2022’den bu yana yerinde olan yükselen bir destek hattına geri götürdü. Uzun süredir korunan hattın kaybedilmesi önümüzdeki ay keskin bir düşüşü de tetikleyebilir. Fiyat bu çizgiyi dördüncü kez tekrar ziyaret ediyor ve EOS örneğinde söylenenler onun için de geçerli.

Bir kırılma 2022’nin en düşük seviyesi olan 0,05 dolara düşüşü tetikleyebilir. Tersi senaryoda 0,12 dolara yükseliş beklenecek.