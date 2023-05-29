Okuma Süresi: 2 Dakika

Çöküşüyle birlikte çok sayıda yatırımcının varlıkların kaybetmesine neden olan Terra Classic’in (LUNC) 2.0 versiyonu olan ve yine çok kısa süre içerisinde büyük ölçekli değer kayıpları kaydeden Terra (LUNA), son 1 aylık zaman dilimi içerisinde kaydettiği düşüşlerin ardından 1,26 dolar fiyat seviyelerinden 0,87 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi.

LUNA’daki Değer Kayıpları Hız Kazanıyor

Terra Classic‘in çöküşü, geçen sene çok sayıda LUNC yatırımcısının varlıklarını kaybetmesine neden oldu. Terra Classic’in ana şirketi olan Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon’un kısa bir süre içerisinde tutuklanması ve proje hakkındaki yasal süreçlerin başlamasına karşın çok sayıda yatırımcı büyük bir zarara uğradı. Öte yandan Terra Classic’in 2.0 versiyonu olan Terra’nın yerel kripto para birimi LUNA da kısa süre içerisinde büyük ölçekli düşüşler kaydederek güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

LUNA, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Kripto para piyasasının son günlerde yeniden yükselişe geçmesi ve yeni haftaya yükseliş ile başlamasına karşın LUNA, bu süre zarfında net bir yükseliş kaydedemedi ve düşüş eğilimi göstermeye devam etti. Haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’in üzerinde bir değer artışı kaydederek sabah saatlerinde 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolara ulaştı.

Ancak kripto para piyasasındaki bu yükselişe karşın LUNA düşüş eğilimi göstermeye devam etti. LUNA, son 1 aylık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 1,26 dolar fiyat seviyelerinden 0,87 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. LUNA, piyasanın yükseliş eğilimi gösterdiği bu zaman dilimleri içerisinde, son 1 haftada ortalama %3,8’lik bir değer kaybı kaydetti.