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Kral kripto para birimi 28.000 doların üstünde şimdilik kalıcı olamadı ancak henüz iş işten geçmiş değil. Uzun vadeli yatırımcıları umutlandıran gelişmeler de var. Zaten Bitcoin’in ne zaman ATH seviyesine ulaşacağını bilseydik bu o kadar heyecanlı olmazdı, o yüzden bugün yatırımcıların çoğu korkuyor.

Bitcoin (BTC)

Glassnode’un 28 Mayıs tarihli grafiğine göre Bitcoin karidesleri arasında büyüleyici bir eğilim ortaya çıktı. Bu kişiler, varlığın fiyat dalgalanmalarından bağımsız olarak BTC biriktirme konusunda sarsılmaz bir kararlılık sergiledi. Balinalara, köpek balıklarına aşinayız karidesler de daha küçük bireysel yatırımcılar için kullanılan bir sınıftır. Grafiğe göre, karides varlıklarında 24.600 BTC’nin üzerinde kayda değer bir artış oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, işlem günlerinin yalnızca %4,3’ünde (5.226 işlem gününden 224’ünde) varlıklarda daha büyük bir artış görüldü.

Yazı hazırlandığı sırada karidesler yaklaşık 1,3 milyon BTC’lik önemli bir arzı ellerinde tutuyor ve bu rakama tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Toplam Bitcoin arzının %6’sından fazlasını temsil eden karideslerin her biri 1’den az BTC tutuyor.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Santiment verileri Nisan ayı Bitcoin sahiplerinin sayısında kayda değer bir artış trendine tanık oldu. Bu yükseliş trendinden önce, yatırımcıların sayısı yaklaşık 45 milyondu ve trend 1 milyon yeni cüzdan eklenmesiyle başladı. Yazı hazırlandığı sırada devam eden artış 47,8 milyon seviyesine ulaşmıştı. Devam eden talep bireysel yatırımcılar arasında yükseliş hissiyatının toparlanmaya başladığını gösteriyor.

Santiment’te Bitcoin’in yedi günlük aktif adres metriği incelendiğinde, faaliyetlerde son zamanlarda bir düşüş olduğu görülüyor. Ancak aktif adres sayısında yükseliş devam ediyor. Bugün aktif adres sayısı 4,6 milyon civarındaydı. Dünyada 8 milyar civarında insan olduğunu düşünürsek 4,6 milyonun birden fazla cüzdana sahip yatırımcılara ait olabileceğini de hesaba kattığımızda ortaya güzel bir tablo çıkıyor. Bitcoin’in potansiyelini anlamak için bu detay önemli.

Buna ek olarak, BTC fiyatı 28 Mayıs’taki işlem kapanışında %4,28’lik bir artış yaşayarak yaklaşık 28.071 dolara yükseldi. Sonrasında 28.400 dolar seviyesinden 800 dolarlık kayıp yaşadı ancak şimdilik 27.600 dolar desteğini koruyor.