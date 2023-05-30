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Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH), bu hafta Bitcoin’in (BTC) performansının gerisinde kalmadı. Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde %0,2 yükseliş elde ederken Ethereum (ETH) aynı sürede %2,1 yükseliş yakaladı. 7 günlük grafikte de ETH fiyatının ivmesinin daha fazla olduğu görülüyor. 1.900 doları zorlayan Ethereum ne olur ve Ethereum’un geleceği için neler önem arz ediyor?

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum fiyat analizine bakıldığında oluşan alçalan takoz formasyonunun, ETH’yi 28 Mayıs tarihinde 1.893 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya zorladığı görülüyor. Bu da aslında düzeltme periyodunun bitmiş olabileceğine işaret ediyor. RSI de yeniden pozitif bölgeye geçiş yaptı ve 20 günlük EMA, 1.841 dolar seviyesinin üzerine çıkıldı. Eğer boğar buradaki 2.000 dolarlık direnç noktasını kırabilirse bunun devamında 2.141 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Buradaki hedef ise 2.259 dolar olarak gözüküyor.

Bu durum tabii ki yükseliş beklentisi ile bağlantılı ve düşüş beklentisi de burada unutulmamalı. Eğer fiyat yeniden 20 günlük EMA seviyesinin altına çekilirse, yakında bir boğa tuzağı görülebilir. Bu da fiyatın yükseliş beklentisi yarattıktan sonra sert düşmesi olarak tanımlanıyor. Buradaki destek noktası ise 1.841 dolar olarak ön plana çıkıyor. Ethereum için şu an kritik bir seviye test ediliyor ve buradan sonra Ethereum’un geleceği belli olabilir.

Ethereum Geleceği Ne Olur?

Aslında Ethereum’un geleceği hakkında temel analiz de önemli bir yere sahip. 2015 yılından beri uykuda olan bir Ethereum cüzdanı, bir anda aktif oldu ve 8.000 ETH’yi transfer etti. Bilinmeyen bir ETH balinası, ilk başta 1 ETH, daha sonra ise 7.999 ETH transferi gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 milyon dolarlık transferin önemi ise bu balinanın Ethereum ICO katılımcı olması ve bunları yeni bir cüzdana aktarması. Bunların henüz borsaya gönderilmediği görülüyor ancak olası bir borsa transferi, ETH için olumsuz bir durum yaratabilir.

Ancak özellikle stake edilen ETH miktarı arttıkça ve borsadaki miktar azaldıkça, ETH’nin geleceğine de daha parlak bakılabiliyor. Ethereum fiyatı oluşacak daha az fiyat ve satış baskısından olumlu yararlanıyor. Tabii ki ETH’nin geleceği için bir diğer önemli faktör ise BTC’ye yönelik satış baskısı ve genel fiyat hareketi.