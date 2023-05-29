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Cuma günü paylaştığımız piyasa değerlendirmelerinde hafta sonunun kayda değer bir yükseliş getirebileceğinden bahsetmiştik. Bunun sebebi artık sonuca bağlanması beklenen borç tavanı anlaşmasıydı. Nitekim öyle de oldu Bitcoin fiyatı 28.447 dolar kadar yükseldikten sonra yeniden satışlar başladı. Bu da sürpriz değildi.

Kripto Paralar Yorum

Borç tavanı anlaşmasında artık sonuca ulaşılıyor ve beklendiği gibi bu gelişme Bitcoin fiyatını yukarı çekti. Ancak daha fazlası var. Hacimler ciddi anlamda artmış ve yükseliş altcoinlere yansımış değil. Yani son yükseliş yatırımcı cephesinde önemli bir motivasyon artışına neden olmadı. Bunun da birçok gerekçesi var. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.660 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Borç tavanı anlaşmasıyla gelecek yükseliş birçokları tarafından beklenen bir gelişmeydi. Ancak haftanın yoğun gündemi bu yükselişin iyi bir satış fırsatı olacağını da bize söylüyordu. Cuma ve Pazar sabahki piyasa yorumlarında özellikle dikkat çektiğimiz 2 husustan ilki gerçekleşti. Şimdi hareketin ikinci ayağına odaklanmak gerekiyor.

Bitcoin ve Altcoinler Alım Zamanı

Şimdilik net biçimde alım zamanı demek doğru değil. Cuma gününe kadar açıklanacak istihdam, ücret artışları gibi kritik veriler var. Üstelik Haziran ortasında yapılacak Fed toplantısına dair görünüm de negatife döndü. PCE verisi 25bp daha faiz artışı yapılabileceğini gösteriyor. Fed’in çok temkinli hareket ettiğini düşünürsek son gelen verilerden sonra artış yapmayıp piyasayı izlemeyi tercih etme ihtimalleri maalesef zayıf.

O halde Haziran faiz kararına kadar yatırımcılar üzerindeki baskı sürecek. Pazartesi ve Salı günlerinin avantajı makro cephede ciddi gelişmeler yaşanmayacak oluşuydu. Son 24 saatte yaşanan yükselişin geçici olacağı beklentisi de buradan geliyor. Çarşamba itibariyle önemli veriler açıklanmaya başlayacak ve eğer Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik, Ücret Artışları gibi verilerde ciddi hareketler görmezse yatırımcılar kar satışlarına devam edebilir.

İlerleyen saatlerde Bitcoin fiyatının 27.000 dolar tabanına doğru hareket etmesi muhtemeldir. Yatırımcılar yükselişe ikna olmuş değil ve bunun kar satış dalgalarını getirdiğinin de herkes farkında. Aşırı düşen volatilitenin bu hafta gelecek verilerin ardından yeniden toparlanması muhtemeldir.

Özetle önümüzdeki iki hafta içinde gelecek verilerin Bitcoin fiyatında 25.000 dolara doğru daha derin bir dibi tetikleme ihtimali bugünlerde alım yapmanın riskli olduğunu söylüyor. Elbette kripto para piyasaların son derece riskli ve fiyat sürpriz hareketler de yapabilir. Yatırımcıların kendi risk profillerine göre hareket etmeleri ve kararlarını araştırmaları neticesinde almaları menfaatlerinedir.