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Ripple’ın merakla beklenen raporu yatırımcılar arasında heyecanı artırdı. Peki bu yıl XRP kaç dolara ulaşabilir? Davanın önümüzdeki haftalarda sonuçlanacağı görüşü Ripple CEO’su tarafından da dillendirildi. Daha da önemlisi Ripple şirket olarak da büyümesini sürdürüyor. Tüm bunlar XRP Coin geleceğini pozitif etkileyecek gelişmeler. Peki fiyata dair tahminler neler?

XRP Coin Geleceği

Ripple‘ın raporu, 2022’de ve 2023’ün ilk aylarında karşılaşılan engellere rağmen, kripto para birimleri ve dijital varlıkların potansiyelini çevreleyen hakim bir heyecan duygusunu ortaya koyuyor. Geleneksel finans şirketleri, kripto varlıklarına yatırım yaparak, tekliflerini genişleterek ve ortaklıklar kurarak kripto pazarına artan bir ilgi gösteriyor. Bu artan katılım, halkın güvenini artırıyor ve yatırımcılar arasında daha fazla ilgi yaratıyor.

Örneğin Ripple ortağı Tranglo, bireylere ve işletmelere güvenli ve uygun fon transferi çözümleri sunmak için Lulu Money ile iş birliği yaptı. Bunun gibi gelişmelerin meyvelerini muhtemelen XRP Coin yatırımcıları yakın gelecekte almaya başlayacak. Son raporda katılımcıların %79’unun kripto para çözümlerini işleriyle entegre şekilde kullanabileceğinden bahsediliyor.

Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan bir rapor, küresel likit olmayan varlıkların tokenleştirilmesinin 2030 yılına kadar 16 trilyon dolarlık bir iş fırsatı sunabileceğini öngörüyor. Bu da Ripple gibi devasa kripto şirketlerinin iş hacminin genişleyeceği anlamını taşıyor.

Ripple 2023 Tahminleri

Kripto destekli ödemeler, yaygın kripto benimsenmesi için en olası yol olarak kabul edilmektedir. Hem işletmeler hem de finans kurumları ödemeleri kabul etmenin, müşteri ödemelerini kolaylaştırmanın ve sınır ötesi işlemler gerçekleştirmenin öneminin farkındadır. Birden fazla devlet hali hazırda Ripple ortaklığıyla kendi dijital ödeme sistemini oluşturmaya çalışıyor. ABD de dijital dolar için çalışmalarında Ripple’dan destek alıyor. Tüm bunları düşündüğümüzde orta ve uzun vadede XRP Coin fiyatının mevcut ortamdan faydalanabileceğini görüyoruz.

Davanın haftalar sonra bitmesiyle XRP Coin’in Coinbase gibi anlamlı borsalarda işlem görmeye başlaması özellikle ABD merkezli bir talep dalgası oluşturabilir. Bununla birlikte XRP Coin’in dava sonucuyla SEC tehdidinden kurtulması da onu diğer altcoinlerden ayıracak.

Tüm bunları dikkate aldığımızda 2018 Ocak ayındaki 120 milyar dolarlık piyasa değerinin yakalanabileceği beklentisi oluşuyor. Bugün XRP sadece 25 milyar dolar değerinde. Önümüzdeki boğa sezonunda 2018 değerlemesine göre XRP Coin fiyatının yaklaşık 2,3 dolara ulaşması gerekecek. Kripto paraların kümülatif değerinin 3 trilyon yerine daha büyük bir zirve yaptığı ortamda token başına değer 5 dolar seviyesini de aşabilir.

Orta vadede teknik göstergeler 0,6 dolar ile 0,8 dolar arasında bir fiyat hedefi ortaya koyuyor. Bunu da genel piyasa hissiyatının ortalama bugünlere benzer olduğu bir gelecekte dava sonu hedefi olarak görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.