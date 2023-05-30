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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda BNB Smart Chain (BEP20) için cüzdan bakımı yapacağını belirtti. Yaklaşık bir saat sürmesi beklenen çalışma boyunca BEP20’de para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak askıya alınacak.

Binance’den BNB Smart Chain İçin Cüzdan Bakımı

Dev kripto para borsası Binance, 31 Mayıs’ta TSİ 09.00’da BNB Smart Chain (BEP20) için cüzdan bakımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yaklaşık bir saat sürecek bakım çalışması boyunca BNB Smart Chain’de (BEP20) para yatırma ve çekme işlemleri yapılamayacak. Buna göre 31 Mayıs’ta TSİ 08.55’de BEP20’de para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak askıya alınacak.

Bakım çalışmasının tamamlanmasının ardından BEP20’de para yatırma ve çekme işlemleri yeniden başlatılacak.

BNB Smart Chain Nedir?

BNB Smart Chain (BSC), merkeziyetsiz uygulamalar (aApp’ler) için gözetimsiz bir platform sağlayan Binance Chain’e akıllı sözleşme özellikli paralel bir Blockchain’dir. Binance Chain, aktif kripto para ticaretini hedefleyen yüksek bir verim sunarken, programlanabilirlik departmanında eksiktir. BNB Smart Chain bunu değiştirmek için kullanıma sunulmuştur. Binance, Ethereum‘un yüksek işlem ücretlerinden muzdarip olan ve gelişmekte olan merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasasına yüksek hızlı ve düşük maliyetli bir alternatif sunmak için BNB Smart Chain’i piyasaya sürmüştür. 2020’nin Eylül ayında piyasaya sürülen BNB Smart Chain, beş saniyelik blok süresine, zincirler arası varlık transferlerine, EVM uyumluluğuna ve ölçeklenebilirliği sağlamak için Proof of Staked Authority mutabakat protokolünü kullanır.

BNB Smart Chain, Ethereum’un ERC20 standardına benzer şekilde işleyen bir BEP20 token standardına sahiptir. BEP20, herkesin BNB Smart Chain üzerinde takas edilebilir kripto paralar ya da token’lar kullanmasına imkan tanıyan geliştirici dostu bir token standardıdır. Dahası, diğer Blockchain’lerdeki önde gelen dijital varlıklar BEP20 token’ları şeklinde BNB Smart Chain’e taşınabilir. Örneğin, Bitcoin’i (BTC) BTC ile desteklenen BTCB (BEP20) tokenlarıyla takas etmek için Binance Bridge‘i kullanılabilir. BTCB (BEP20) tokenları daha sonra Bitcoin üzerinden getiri elde etmek üzere DeFi protokollerinde kullanılabilir. Aynı durum ETH, XRP, DOGE ve çok daha fazlası için de geçerlidir.