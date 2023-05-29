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  •   Bu Kripto Projesine Dikkat! Binance, Hashkey Gibi Devler Yatırım Yaptı!

Bu Kripto Projesine Dikkat! Binance, Hashkey Gibi Devler Yatırım Yaptı!

Özet

  • NFT pazarı Tabi 10 milyon dolar yatırım topladı.
  • Binance ve önde gelen yatırım şirketleri finansman turuna katıldı.
  • Binance birçok kripto projesine erken dönemde yatırım yaptı ve milyarlarca dolarlık varlık topladı.
23:30
29 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasaları zor zamanlar ancak boğada kazanç için bu dönemler önemli fırsatlar sunuyor. Heyecan verici olan da tam olarak budur. 2021 boğa sezonunda çok sayıda yeni kripto projesinin, altcoinin devasa piyasa değerlerine ulaştığını gördük. Eğer gördüğümüz son boğa değilse birkaç yıl içinde bunu yeniden yaşayacağız.

Binance’ın Yatırım Yaptığı Proje

Kripto para balinalarının hareketlerini izlemek yeni altcoinlerle ilgili bize önemli sinyaller verebilir. PEPE Coin örneğinde birçok yatırımcı balina hareketlerinin öncü sinyalleriyle ciddi kazanç fırsatları yakaladı. Ancak bunun bir adım ötesi de var. Binance gibi devlerin yatırım yaptığı projeleri yakın takibe almak boğada bize önemli kazançlar getirebilir.

NFT pazaryeri Tabi, önde gelen web3 girişim sermayesi firmaları ve melek yatırımcılardan 10 milyon dolar topladı. Animoca Brands, Binance Labs, Draper Dragon, Hashkey Capital, Infinity Crypto Ventures ve Youbi Capital gibi Web3’ün önde gelen yatırım şirketleri Tabi’ye destek oldu.

Dragonfly Capital’den Bo Feng, Suudi Arabistan’dan Riyad AD ve Mask Network’ten Suji Yan bireysel yatırımcı olarak katıldı.

NFT Pazarı Tabi Nedir?

BNB Chain tabanlı platform, fonları Layer1 blockchaininde bir oyun ekosistemi oluşturmak için kullanacağını söyledi. Platformun geliştiricileri ayrıca fonların bir kısmının Tabi’nin yaklaşmakta olan on-chain kimlik protokolünü geliştirmeye gideceğini belirtti.

Tabi’nin ekosistemi, bir NFT trade platformu ve geliştiricilerin projelerini hızlı bir şekilde başlatmak için kullanabilecekleri bir araç seti içeriyor. Platform ayrıca kullanıcıları, faaliyetlerini gelecekteki airdroplar ve avantajlar için kullanılabilecek deneyim puanlarına dönüştürerek ödüllendiriyor. Eğer airdroplar ilginizi çekiyorsa bu platform önümüzdeki dönemde yüzünüzü güldürebilir.

Binance borsasının daha önce de bu girişime destek olduğu biliniyor. BSC ekosistemini geliştirmek için Binance Labs ciddi anlamda para harcıyor ve milyarlarca dolarlık varlığa ulaştı. Önümüzdeki aylarda, yıllarda Tabi’nin yerel tokenini Binance borsasında görebiliriz. Ve çoğu kripto yatırımcısı bu gelişmelerden uzak kaldığı için Tabi’nin adını muhtemelen iş işten geçtikten sonra duyacak.

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