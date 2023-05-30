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Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, gerçek zamanlı cüzdan adresi takibi ve fonları dondurma gibi üstün özellikleri bulunan bir sistemi devreye almak için kolları sıvadı. Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı yetkilileri sisteme dönük planları görüşmek üzere Binance ve Güney Kore’nin en büyük 5 kripto borsasının yetkilileri ile bir araya gelecek.

Gerçek Zamanlı Kripto İzleme Sistemi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı 30 Mayıs’ta Binance ve Güney Kore’deki en büyük 5 kripto para borsası olan Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax yetkilileri ile sanal varlık borsası çalışma toplantısı düzenleyecek. Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, cüzdan adreslerinin gerçek zamanlı takibi için cezai soruşturma sistemini devreye almayı ve özellikle fon dondurma sistemini Binance’de konumlandırmak istiyor.

Bu hamle, Binance’in yılın başında Güney Kore pazarına yeniden girmek için Gopax‘ın çoğunluk hissesini satın almasının ardından geldi. Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, halihazırda kötü aktörleri tespit eden, gerçekleştirdikleri işlemleri izleyen ve kolluk kuvvetlerine bildiren kendi ekibine sahip. Binance, kripto para sektörüne dönük suçlarla mücadele etmek ve borsayı düzenleyicilerle uyum içinde kullanılabilir tutmak için bu konuda devlet kurumlarına eğitimler de veriyor.

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, 2022’nin Ekim ayında kripto para borsası onay sistemini devreye almak için en büyük 5 kripto para borsası ile işbirliği anlaşmaları imzalamıştı. Yapılan işbirliği kapsamında, Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı soruşturma altındaki bir cüzdan adresiyle ilgili bilgiye ihtiyaç olduğunda direkt borsalardan talepte bulunabiliyor. Gelen bilgilere söz konusu sistemi şu anda 2 bin 86 araştırmacı kullanıyor. Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, sistemi 36 yerel borsanın tamamı dahil olmak üzere diğer kripto para borsalarında da devreye almak istiyor.

Güney Kore Kripto Para Sektöründeki Denetimlerini Sıkılaştırıyor

Güney Kore, kısa süre önce hükümet yetkililerinin tuttukları kripto paraları açıklamaya zorlamak için Kim Nam-guk Önleme Yasası’nı kabul etti. Kurumlar ayrıca kripto paralar üzerinden kara para aklama ve bu taraftaki potansiyeli suçların önüne geçmek için Blockchain analitik araçlarını kullanmaya başladı.

Güney Kore Mali Denetim Servisi, üç soruşturma departmanının insan gücünü 70’ten 95’e çıkarmayı ve özel bir soruşturma ekibi, bilgi toplama görev gücü ve dijital soruşturma müdahale ekibi kurma hazırlığı yapıyor.