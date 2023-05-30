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Shiba Inu, önde gelen blok zinciri güvenlik ve denetim platformu Certik’ten AAA derecesini geri aldı. Topluluk kısa süre önce, Layer-2 blockchain Shibarium, metaverse ve diğer projelerle ilgili gelişmelere rağmen Certik’teki meme coin derecelendirmesindeki son düşüşle ilgili endişelerini dile getirdi. SHIB fiyatı, BONE’un bu hafta başındaki %10’luk sıçramasına benzer bir ralli yapabilir mi?

Shiba Inu’da Son Durum

Blockchain güvenlik öncüsü Certik, Shiba Inu’nun Skynet Güvenlik Puanını 94.05’e yükselterek projenin AAA derecesini geri kazanmasını sağladı. Sonuç olarak, Shiba Inu’nun Certik Güvenlik Liderlik Tablosundaki sıralaması 51’den 33’e yükseldi.

Certik, altı güvenlik kategorisinde (Kod Güvenliği, Temel Sağlık, Operasyonel Esneklik, Toplum Güveni, Pazar İstikrarı ve Yönetişim Gücü) güvenlik performansını ölçmek için 15’ten fazla sinyali entegre etmekte. Shiba Inu, 6 kategorinin tamamında 91’in üzerinde puan alırken, Yönetişim Gücü ve Piyasa İstikrarında sırasıyla 97 ve 96 gibi yüksek puanlar aldı. Bu durum, onun en güçlü rakiplerine kıyasla bile dikkat çekici bir noktada bulunmasını sağlıyor

Shiba Inu topluluğu, projenin AAA notunu kaybetmesinin ardından kripto para ile ilgili endişelerini dile getirmişti. Certik, Shiba Inu için gelişmeler, topluluk güveni ve istikrar konusunda netlik arayan bir AMA toplantısı duyurmuştu. Shiba Inu ekibi, Shibarium ile ilgili gelişmelerin iyi gittiğini ve ana ağın yakında çıkacağını doğruladı. Ekip, ShibaSwap 2.0 ve diğer projelerle ilgili gelişmeler hakkındaki ilerlemeleri paylaştı.

Derecelendirmedeki son düşüşün, Shibarium lansmanındaki olası bir gecikme, SHIB yanıklarındaki düşüş ve SHIB fiyat düşüşü gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığına inanılıyor.

SHIB Yükselecek Mi?

Shibarium ağının gaz token’ı olarak hizmet eden BONE, Shibarium gelişmeleri beklentisiyle bu hafta %10’un üzerinde yükseldi. BONE fiyatı şu anda 0,83 dolardan işlem görüyor.

SHIB fiyatı son 24 saatte %1’in üzerinde düştü ve fiyat şu anda 0.0000086 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,00000864 dolar ve 0,00000885 dolar oldu. Meme coin bu ay %15’lik keskin düşüşe ev sahipliği yaptı. Ancak, önümüzdeki haftalarda Bitcoin’de yaşanabilecek bir fiyat artışı Shiba Inu rallisinin de yaşanması konusunda yatırımcıların heyecanlarını korumalarına destek olabilir.