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Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4,5’lik bir değer artışı kaydeden XRP, yeniden 0,5 dolar direncini aştı ve piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında gün içerisinde yükselişe öncülük eden kripto varlık oldu. Ayrıca XRP, kaydettiği bu yükselişler ile birlikte CoinMarketCap (CMC) verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya yükseliş ile başladı ve kaydettiği son değer artışları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki bu değer artışlarının etkisiyle yükselişe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükselişlerin ardından 1915 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,16 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saat içinde ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandıran XRP, gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve yeniden 0,5 dolar direncini aştı.

XRP Kritik Direnci Aştı

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’in yükseliş eğilimi göstermesiyle beraber haftaya yükseliş ile başladı. Sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandıran XRP ise piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında gün içerisinde yükselişe öncülük eden kripto varlıklardan biri oldu ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4,5’lik bir değer artışı kaydetti.

Kaydettiği bu son yükselişlerin ardından kritik 0,5 dolar direncini aşan XRP, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.