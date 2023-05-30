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Son Dakika! İkinci Bitcoin Müjdesi Geldi!

15:43
30 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Bitcoin fiyatı bugün 28.000 dolar seviyesini birkaç kez aştı ancak şimdilik üstünde tutunabilmiş değil. Fakat yine de 27.600 dolar üstü kapanışlar yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tüm bunlar olurken Tether ikinci Bitcoin müjdesini bugün açıkladı. Peki bu hamlesi ne anlama geliyor? Neden müjde olarak nitelendirilmeli? İşte detaylar.

İçerik Rehberi

Bitcoin Son Dakika

Tether, Uruguay’da enerji üretecek ve bitcoin madenciliği yapacak. Stablecoin ihraççısı Tether son hamlesiyle birlikte Bitcoin madenciliği ve enerji işine girmiş oldu. Şirketin bugünkü açıklamasına göre bölgede ismi şimdilik açıklanmayan bir şirketle ortak oldular. Yerel lisanslı şirketle birlikte Uruguay’da tamamen yasal olarak faaliyete başlanacak.

Tether’in CTO’su Paolo Ardoino duyuruda şunları söyledi;

“Bitcoin’in gücünü ve Uruguay’ın yenilenebilir enerji olanaklarını kullanan Tether, sürdürülebilir ve sorumlu Bitcoin madenciliğine öncülük ediyor. Yenilenebilir enerjiye olan sarsılmaz bağlılığımız, Bitcoin ağının güvenliğini ve bütünlüğünü korurken, çıkardığımız her Bitcoin’in minimum ekolojik ayak izi bırakmasını sağlıyor.”

Şirket yakın zamanda kazancının %15’e kadar kısmıyla BTC alacağını da açıklamıştı.

Detaylar geliyor.

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