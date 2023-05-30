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  •   Bitcoin (BTC) Ağındaki Ordinals Çılgınlığı, Ethereum (ETH) Ağı ile Birleşiyor!

Bitcoin (BTC) Ağındaki Ordinals Çılgınlığı, Ethereum (ETH) Ağı ile Birleşiyor!

Özet

  • Bitcoin ağındaki Ordinals standardı, yeni bir gelişmeye imza attı.
  • Artık Ordinals ve Ethereum ağı arasında köprü kuruldu.
  • Bu sayede ağlar arası NFT transferi yapılabilecek.
16:51
30 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin Ordinals, Bitcoin blockchain ağı üzerinde dijital sanat eserlerinin merkeziyetsiz bir şekilde depolanabilmesine odaklanan en güncel katman 2 çözümü olarak biliniyor. Ordinals kısa sürede çok fazla NFT koleksiyonu ile anıldı ve bunların başarısında payı olduğu düşünülüyor. Ancak görünüşe göre bu başarı yakında Ethereum (ETH) ağına da sıçrayacak.

Ordinals ve Ethereum İşbirliği

BRC-721E standardı, Ordinals tabanlı bir alım satım platformu olan Ordinals Market ve Bitcoin Miladys NFT koleksiyonu ortaklığı ile geliştirildi. Yeni BRC-721E standardı, artık Ethereum ERC-721 token standardına geçiş yapacak ve Ethereum ağında böyle kullanılacak. Aslında tam tersi Ethereum ağındaki standardın, Bitcoin ağına dönüştürülmesi şeklinde de gerçekleştirilecek ve iki taraf da bundan fayda elde edecek. BRC-721E standardı direkt olarak doğrulanmış ERC-721 NFT’lerinin, Ordinals’e aktarılabilmesini salayacak. İlk olarak üst verinin on-chain olarak tutulmayacağı ancak kullanıcıların daha düşük kalitede görseli bu şekilde tutabileceği belirtiliyor. Bunun devamında da yüksek kaliteli görsele yönelik Ethereum ağı odaklı referans da görselin ham verisinde yer alabilecek.

Peki aktarım süreci nasıl oluyor? Kullanıcılar ETH ağındaki “call” fonksiyonu ile ERC-721 NFT’sini yakıyor. Yakılan NFT ve aslında bu süreç, geri alınamayacak bir süreci tetikliyor. Kullanıcılar ETH tabanlı yakılan tokenın muadilini Bitcoin ağında oluşturabilmek için geçerli olan BRC-721E verisini işlemek zorunda ve bunun devamında da köprü üzerinden aktarılan NFT, özel bir Ordinals Market koleksiyon sayfasında ortaya çıkıyor. Buradaki koleksiyon, tam üst veriyi içeriyor. Bunun devamında da endeksleyiciler yakılan NFT’nin verisini, yeni işlenen veri ile karşılaştırıp bunun tek olduğunu doğruluyor.

Ordinals Popülerliği Artıyor

Bitcoin Ordinals, kripto para topluluğundan çok farklı tepkiler aldı. Ocak 2023 gibi piyasaya giriş yapan bu fenomen, BRC-20 token standardının Mart ayında hayata geçirilmesi ile daha da bilinir oldu. Bitcoin blockchain ağına özel NFT koleksiyonları kesinlikle kısa sürede popülerlik elde etti ve bu hem iyi hem de kötü bir popülerlik olarak görülebilir.

Pepecoin (PEPE), Ordinals (ORDI) ve Vmpx (VMPX) gibi tokenlar ise bu popülerliğin en büyük örnekleri.

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