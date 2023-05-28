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En İyi Kripto Yorumcusu: Bitcoin, Ethereum ve Litecoin Fiyatı Buraya Gidecek!

Özet

  • Kıdemli analist LTC Coin fiyatının 110 dolar üstüne çıkmasını bekliyor.
  • BTC ve ETH için yakında düşüş bekliyor.
  • Bitcoin fiyatının 27.600 dolar üstünde güçlü kapanışlara ihtiyacı var.
11:00
28 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler isim piyasalara dair tahminlerini güncelledi. 28 Mayıs gününe kripto paralar pozitif bir başlangıç yaptı. Bitcoin 27.000 doların üstünde bulunuyor. Peki en iyi yorumcuların piyasalara dair güncel beklentileri neler? İşte merak edilenler ve güncel yorumlar.

Kripto Para Yorumcusu Tahmin

Popüler bir kripto trader kısa süre önce Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un ileriye dönük gösterecekleri performans konusunda açıklamalarda bulundu. Piyasa değerlendirmesine Litecoin ile başlayan Bluntz isimli analist en büyük 14’üncü altcoin konusunda umutlu. Ona göre LTC fiyatı büyük bir çıkışa hazırlanıyor.

Bluntz’a göre, Litecoin’in yaklaşan blok ödül yarılanması (halving) sebebiyle fiyatı pozitif seyretmesi muhtemel. Litecoin’in üçüncü yarılanmasının yaklaşık iki ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

“LTC’de sağlam yüksek zaman dilimi daralması yaşanıyor. Yarılanma anlatısının bunu desteklediğini düşünüyorum.”

Ethereum, LTC, Bitcoin Fiyat Tahmini

Analistin LTC Coin konusundaki hedefi 110 doların üstünde. Yazı hazırlandığı sırada LTC boğaları 90 dolar desteğini geri almak için mücadele ediyordu. Eğer önceki 2 halving’e benzer bir performans sergilerse LTC Coin fiyatının 120 dolar üzerinde yeni bir zirve yapması muhtemeldir. Ancak piyasadaki likidite eksikliği ve yatırımcıların Fed konusundaki endişeleri bunu baskılayabilir.

Bitcoin ve Ethereum’a da bakan kıdemli analist, önde gelen iki kripto varlığının çökmeden önce bir süre daha bir aralıkta işlem görebileceğini söylüyor. Ancak Bluntz, düşüşün biraz zaman alabileceğini söylüyor.

“Şimdiye kadar hem BTC hem de ETH’de düşük seviyeler tutundu. Burada daha uzun süreli bir kanal/ayı bayrağının ortaya çıktığını görmek şaşırtıcı olmaz, henüz bir çöküşün eli kulağında gibi görünmüyor.”

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 27.136 dolarda bulunuyor ve ilk hedefi olan 27.600 doları aşabilirse düşüş senaryoları geçersiz kılınabilir. Altcoin kralı ise 1.849 dolarda ve şimdilik destek seviyesini geri aldı.

Birçok analist piyasadaki likidite eksikliğiyle de desteklenen dar volatilite döneminin çok yakında sonra ermesini bekliyor. Yön konusunda kesin konuşmak güç olsa da fiyatın 2 yönden birine hızla hareket etmesi muhtemeldir.

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