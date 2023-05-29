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  •   Rusya Son Noktayı Koydu: Ulusal Kripto Para Borsası Kurulmayacak! Önce Düzenleme!

Rusya Son Noktayı Koydu: Ulusal Kripto Para Borsası Kurulmayacak! Önce Düzenleme!

Özet

  • Rus yetkililer ulusal bir kripto para borsası kurma fikrinden vazgeçti.
  • Kripto borsaları için yeni düzenlemeler ve kısıtlamalar geliyor.
  • Rusya'nın ulusal borsayı terk etme kararı piyasa katılımcıları tarafından memnuniyetle karşılandı.
20:20
29 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son haberlere göre, Rus yetkililer ulusal bir kripto para borsası kurma fikrinden vazgeçti. Bunun yerine, Devlet Duması mali piyasa komitesi başkanı Anatoly Aksakov’a göre, bu tür platformların geliştirilmesi ve işletilmesi için düzenlemeler oluşturmayı planlıyorlar.

Kripto Borsaları İçin Yeni Kurallar

Aksakov açıklamasında, kripto borsalarının işletmeler için sınır ötesi yerleşimleri kolaylaştırdığından, belirli kısıtlamalara tabi olabileceklerinin altını çizdi. Bununla birlikte, yeni düzenlemelerin getirilmesinin gelişmekte olan kuruluşlar için fırsatlar yaratacağına dair iyimserliğini dile getirdi.

Maliye Bakanlığı da bu konsepti destekleyerek, ülkede kripto kullanımını kolaylaştırmak için kapsamlı yönergelere ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.

Merkez Bankası’nın kripto borsalarının faaliyetlerini düzenleme rolünü üstlenmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerin ayrıntılarının, milletvekili tarafından belirtildiği gibi, deneysel yasal rejimlerle ilgili yasa taslağına dahil edilmesi bekleniyor.

Son bilgiler, Maliye Bakanlığı’nın yeni bir ulusal kripto borsası kurmayı tercih etmediğini, bunun yerine diğer işletmelerin bu tür platformlar oluşturmasına izin vermek için yasal bir çerçeve önerdiğini de ortaya koydu.

Piyasa Katılımcıları Kararı Memnuniyetle Karşıladı

Ulusal borsayı düzenlenmiş operasyonlar lehine terk etme kararı piyasa katılımcılarından destek gördü. BitRiver’da hükümet ilişkileri direktörü olan Oleg Ogiyenko, bu yaklaşımın yaptırımlar ve altyapıya yönelik siber saldırılarla ilgili riskleri en aza indireceğini ve piyasa hakimiyetine ilişkin endişeleri gidereceğini vurguladı.

Ayrıca, Rusya Federasyonu içinde faaliyet göstermek isteyen yabancı kripto borsaları için özel şartlar getirilmesi önerilmekte. Bu gereklilikler yapılan açıklamalara göre öncelikle Rus müşterilerle ilgili bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamaya odaklanacak.

Nüfusa göre en büyük 9. ülke olan Rusya kripto platformları için düzenleyici çerçevelere yönelirken, daha büyük kripto topluluğu ülke tarafından alınan olumlu kripto duruşunu memnuniyetle karşılıyormuş gibi görünüyor.

Bu kripto haberinin ardından, Bitcoin fiyatı geçen hafta kaydedilen %3,62’lik artışa kıyasla son 24 saat içinde %2,02 oranında değer kazandı. Günün başında 28.000 dolar seviyesinde bir süre işlem gören Bitcoin, Bu yazının yazıldığı sırada 27.810,13 dolardan işlem görüyordu. Öncü altcoin olarak adlandırılan Ethereum ise 1.900 doların hemen altında 1885 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

ABD’den gelecek borç tavanı görüşmelerinin sonlanmasının ardından piyasada belirgin bir hava oluşabilir ve kripto paraların hareketleri de netleşebilir.

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